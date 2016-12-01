بالفيديو.. نايضة بفرنسا خوفا من عملية إرهابية.. وها شنو واقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المناطق الحساسة بجميع المدن الفرنسية وخاصة بالعاصمة باريس، تعرف حالة استنفار أمني كبير خوفا من وقوع عمليات إرهابية مشابهة لاعتداء برلين ونيس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المناطق الحساسة بجميع المدن الفرنسية وخاصة بالعاصمة باريس، تعرف حالة استنفار أمني كبير خوفا من وقوع عمليات إرهابية مشابهة لاعتداء برلين ونيس.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من العاصمة الفرنسية فإن العديد من الأسواق الخاصة ببيع لوازم الاحتفال بأعياد الميلاد، وأيضا منطقة الشانزلزيه،تعرف تواجد المئات من رجال الشرطة.

وتوصلت "شوف تيفي"من مصدر ها بمقطع فيديو، يظهر تحركات رجال الشرطة الفرنسية بالقرب من هذه الأسواق، والتي تؤكد حالة الاستنفار الأمني الذي تعرفه فرنسا.