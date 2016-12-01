 بالفيديو.. نايضة بفرنسا خوفا من عملية إرهابية.. وها شنو واقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. بن كيران يرفع التحدي ويطالب أخنوش و لشكر بتوضيح موقفهما للمغاربة من المشاركة في الحكومة | بوليتيك

بالفيديو.. بن كيران يرفع التحدي ويطالب أخنوش و لشكر بتوضيح موقفهما للمغاربة من المشاركة في الحكومة

عاجل : وفاة السفير المغربي بموريتانيا | بوليتيك

عاجل : وفاة السفير المغربي بموريتانيا

يا ربي السلامة..فئران عملاقة تلتهم رضيعة حية والشرطة تعتقل الأم.. وهذه هي التفاصيل | دولي

يا ربي السلامة..فئران عملاقة تلتهم رضيعة حية والشرطة تعتقل الأم.. وهذه هي التفاصيل

بالصور.. حسناء لبنانية تدخل على خط قضية الفنان المغربي سعد لمجرد و هذه تفاصيل العلاقة التي كانت بينهما | ثقافة و فنون

بالصور.. حسناء لبنانية تدخل على خط قضية الفنان المغربي سعد لمجرد و هذه تفاصيل العلاقة التي كانت

بالفيديو.. نايضة بفرنسا خوفا من عملية إرهابية.. وها شنو واقع | دولي

بالفيديو.. نايضة بفرنسا خوفا من عملية إرهابية.. وها شنو واقع

عاجل و بالفيديو:هكذا ردت الإعلامية نسيمة الحر على خبر وفاتها | ثقافة و فنون

عاجل و بالفيديو:هكذا ردت الإعلامية نسيمة الحر على خبر وفاتها

خطير وبالفيديو.. انفجارات بالمكسيك تقتل 31 شخصا وتصيب العشرات | دولي

خطير وبالفيديو.. انفجارات بالمكسيك تقتل 31 شخصا وتصيب العشرات

عاجل.. مُنفد اعتداء برلين عربي وهذه جنسيته | دولي

عاجل.. مُنفد اعتداء برلين عربي وهذه جنسيته

خبر سار : المحكمة الأوربية تعترف بمغربية الصحراء وتصفع البوليساريو | بوليتيك

خبر سار : المحكمة الأوربية تعترف بمغربية الصحراء وتصفع البوليساريو

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بالفيديو.. نايضة بفرنسا خوفا من عملية إرهابية.. وها شنو واقع

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 12:50 بالفيديو.. نايضة بفرنسا خوفا من عملية إرهابية.. وها شنو واقع | دولي
بالفيديو.. نايضة بفرنسا خوفا من عملية إرهابية.. وها شنو واقع
علمت ''شوف تيفي'' بأن المناطق الحساسة بجميع المدن الفرنسية وخاصة بالعاصمة باريس، تعرف حالة استنفار أمني كبير خوفا من وقوع عمليات إرهابية مشابهة لاعتداء برلين ونيس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المناطق الحساسة بجميع المدن الفرنسية وخاصة بالعاصمة باريس، تعرف حالة استنفار أمني كبير خوفا من وقوع عمليات إرهابية مشابهة لاعتداء برلين ونيس.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من العاصمة الفرنسية فإن العديد من الأسواق الخاصة ببيع لوازم الاحتفال بأعياد الميلاد، وأيضا منطقة الشانزلزيه،تعرف تواجد المئات من رجال الشرطة.

وتوصلت "شوف تيفي"من مصدر ها بمقطع فيديو، يظهر تحركات رجال الشرطة الفرنسية بالقرب من هذه الأسواق، والتي تؤكد حالة الاستنفار الأمني الذي تعرفه فرنسا.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العاصمة الفرنسية باريس أعياد الميلاد رجال الشرطة الاستنفار الأمني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

يا ربي السلامة..فئران عملاقة تلتهم رضيعة حية والشرطة تعتقل الأم.. وهذه هي التفاصيل | دولي

يا ربي السلامة..فئران عملاقة تلتهم رضيعة حية والشرطة تعتقل الأم.. وهذه هي التفاصيل

خطير وبالفيديو.. انفجارات بالمكسيك تقتل 31 شخصا وتصيب العشرات | دولي

خطير وبالفيديو.. انفجارات بالمكسيك تقتل 31 شخصا وتصيب العشرات

عاجل.. مُنفد اعتداء برلين عربي وهذه جنسيته | دولي

عاجل.. مُنفد اعتداء برلين عربي وهذه جنسيته

عاجل:معلومات جديدة على منفذ الهجوم على المركز الإسلامي في زيوريخ.. إفريقي يمارس السحر | دولي

عاجل:معلومات جديدة على منفذ الهجوم على المركز الإسلامي في زيوريخ.. إفريقي يمارس السحر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مروّع للأب الذي أرسل ابنته لتفجير نفسها في دمشق‎ | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

فيديو مروّع للأب الذي أرسل ابنته لتفجير نفسها في دمشق‎

بالفيديو: هكذا ردت الإعلامية نسيمة الحر على خبر وفاتها | تسجيلات صوتية

بالفيديو: هكذا ردت الإعلامية نسيمة الحر على خبر وفاتها

بالفيديو... هل تعلم ماهي اغرب قرية في المغرب وسكانها ليسوا مغاربة | قنوات أخرى

بالفيديو... هل تعلم ماهي اغرب قرية في المغرب وسكانها ليسوا مغاربة

شاهد بالفيديو | تشاجر معهم فقرر الانتقام..كويتي يدهس ثلاثة مصريين بدم بارد وكاميرا المراقبة تفضحه | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو | تشاجر معهم فقرر الانتقام..كويتي يدهس ثلاثة مصريين بدم بارد وكاميرا المراقبة تفضحه

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. بن كيران يرفع التحدي ويطالب أخنوش و لشكر بتوضيح موقفهما للمغاربة من المشاركة في الحكومة | بوليتيك
منذ 2 دقائق

بالفيديو.. بن كيران يرفع التحدي ويطالب أخنوش و لشكر بتوضيح موقفهما للمغاربة من المشاركة في الحكومة

عاجل : وفاة السفير المغربي بموريتانيا | بوليتيك

عاجل : وفاة السفير المغربي بموريتانيا

يا ربي السلامة..فئران عملاقة تلتهم رضيعة حية والشرطة تعتقل الأم.. وهذه هي التفاصيل | دولي

يا ربي السلامة..فئران عملاقة تلتهم رضيعة حية والشرطة تعتقل الأم.. وهذه هي التفاصيل

بالصور.. حسناء لبنانية تدخل على خط قضية الفنان المغربي سعد لمجرد و هذه تفاصيل العلاقة التي كانت بينهما | ثقافة و فنون

بالصور.. حسناء لبنانية تدخل على خط قضية الفنان المغربي سعد لمجرد و هذه تفاصيل العلاقة التي كانت

﻿ ﻿
اليوم 13:43 GMT

عاجل : وفاة السفير المغربي بموريتانيا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.