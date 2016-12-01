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عاجل و بالفيديو:هكذا ردت الإعلامية نسيمة الحر على خبر وفاتها

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 12:24 عاجل و بالفيديو:هكذا ردت الإعلامية نسيمة الحر على خبر وفاتها | ثقافة و فنون
عاجل و بالفيديو:هكذا ردت الإعلامية نسيمة الحر على خبر وفاتها
بابتسامة عريضة، ردت الإعلامية المغربية نسيمة الحر على خبر وفاتها في اتصال أجرته معها قناة ''شوف تيفي'' صباح اليوم الأربعاء.

شوف تيفي:م غ

بابتسامة عريضة، ردت الإعلامية المغربية نسيمة الحر على خبر وفاتها في اتصال أجرته معها قناة "شوف تيفي" صباح اليوم الأربعاء.

و قالت نسيمة الحر، إن الخبر مجرد إشاعة و إنها تتمتع بصحة جيدة مضيفة بلهجة طريفة:"هاذ الناس الله يهديهم و لكن دارو ليا صلة الرحم هاذ الصباح..كولشي كيعيط ليا.."

ووجهت أشهر مذيعة مغربية، نداءها عبر "شوف تيفي" إلى من ينشرون أخبارا زائفة بالتحري و الاتصال للتأكد، لأن مثل هذه الأخبار تخلق الرعب في نفوس العائلات.

وكان أحد المواقع الإخبارية الجهوية،نشر الخبر ووقع في خطأ الخلط بين فتاة لديها نفس الاسم ونسب الصحافية المغربية و التي توفيت بفرنسا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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