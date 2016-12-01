خطير وبالفيديو.. انفجارات بالمكسيك تقتل 31 شخصا وتصيب العشرات ﻿

لقي 31 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في سلسلة انفجارات هائلة، وقعت بسوق للألعاب النارية خارج العاصمة المكسيكية أمس الثلاثاء.

"شوف تيفي"

لقي 31 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في سلسلة انفجارات هائلة، وقعت بسوق للألعاب النارية خارج العاصمة المكسيكية أمس الثلاثاء.

وحسب وكالة رويترز البريطانية،فإن هذه هي المرة الثالثة في نحو عشر سنوات التي تقع فيها انفجارات في سوق سان بابليتو للألعاب النارية في تولتيبيك على بعد نحو 32 كيلومترا إلى الشمال من مكسيكو سيتي، وقد وقعت الانفجارات في فترة الاستعدادات لعيد الميلاد حيث يقبل المكسيكيون على شراء الألعاب النارية.

وأوضحت لوكالة بأن إيروفيل أفيلا حاكم ولاية مكسيكو التي تقع فيها تولتيبيك، تعهد بتحديد المسؤولين عن الانفجارات ومعاقبتهم وبتقديم المساعدة للذين فقدوا مصادر دخلهم.