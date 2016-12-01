عاجل.. مُنفد اعتداء برلين عربي وهذه جنسيته ﻿

كشفت وسائل إعلام أوروبية، بأن الشرطة الألمانية تبحث عن تونسي يشتبه في تورطه في اعتداء برلين الذي خلف مقتل 12 شخص وجرح 50 آخرين أول أمس الاثنين.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام أوروبية، بأن الشرطة الألمانية تبحث عن تونسي يشتبه في تورطه في اعتداء برلين الذي خلف مقتل 12 شخص وجرح 50 آخرين أول أمس الاثنين.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الشرطة الألمانية، تقوم بحملات تمشيطية في جميع المدن من أجل إيقاف هذا التونسي الذي قد يكون المنفذ الرئيسي لعملية الدهس.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية، أطلقت أمس الثلاثاء، سراح لاجئ باكستاني، تم الاشتباه في تورطه في هذا الاعتداء.