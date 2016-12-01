خبر سار : المحكمة الأوربية تعترف بمغربية الصحراء وتصفع البوليساريو ﻿

قررت محكمة العدل الأوربية، صبيحة اليوم الأربعاء، إلغاء القرار الإبتدائي السابق في 10 دجنبر 2015، والقاضي بعدم قانونية الإتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوربي خاصة في ما يخص المنتوجات الفلاحية

شوف تيفي



قررت محكمة العدل الأوربية، صبيحة اليوم الأربعاء، إلغاء القرار الإبتدائي السابق في 10 دجنبر 2015، والقاضي بعدم قانونية الإتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوربي خاصة في ما يخص المنتوجات الفلاحية والغذائية ذات المنشأ الصحراوي".

وجاء قرار المحكمة بشأن الإتفاق الفلاحي مع المغرب، رغم الضغط الكبير الذي مارسته الجزائر لتأييد القرار الإبتدائي، لكن المحكمة أعادت النظر بعد الشجب الكبير للمسؤولين في الإتحاد الأوربي، بكون قرار المحكمة لن يؤثر على العلاقات المغربية الأوربية.

وإعتمدت المحكمة في قرارها الإبتدائي على أن المناطق الجنوبية للمغرب هي "مناطق صراع" وهو ما ثم تكذيبه بعد إطلاع القضاة على وثائق جديدة، والتي أكدت بكون الصحراء مغربية.

وسبق للبوليساريو أن أشادت بالقرار الإبتدائي لمحكمة العدل الأوربية بإلغاء الإتفاقية الفلاحية، حيث بعثت برسالة شكر وتقدير لمحكمة العدل الأوربية بعد قرارها الغريب..