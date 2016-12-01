عاجل: هذه حقيقة وفاة الإعلامية نسيمة الحر ﻿

شوف تيفي
علمت "شوف تيفي" ، من مصادر داخل القناة الثانية، اليوم الأربعاء، أن الأنباء التي راجت بخصوص وفاة الإعلامية المغربية "نسيمة الحر" لا أساس لها من الصحة ،مضيفةأن صاحبة برنامج الخيط الأبيض، تتمتع بصحة جيدة.
و قالت مصادرنا، إن أحد المواقع الإخبارية الجهوية،نشر الخبر ووقع في خطأ الخلط بين فتاة لديها نفس الاسم ونسب الصحافية المغربية و التي توفيت بفرنسا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
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