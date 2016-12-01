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عاجل وبالفيديو.. الاستعداد للتصدي لعملية إرهابية محتملة بمطار طنجة قبل رأس السنة.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 11:27 عاجل وبالفيديو.. الاستعداد للتصدي لعملية إرهابية محتملة بمطار طنجة قبل رأس السنة.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع
عاجل وبالفيديو.. الاستعداد للتصدي لعملية إرهابية محتملة بمطار طنجة قبل رأس السنة.. وهذه هي التفاصيل
يعرف مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة في هذه اللحظات، القيام بعمليات تمثيلية وتدريبية لكيفية التصدي لعملية إرهابية،وذلك على بعد أيام من احتفالات رأس السنة.

"شوف تيفي"

يعرف مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة في هذه اللحظات، القيام بعمليات تمثيلية وتدريبية لكيفية التصدي لعملية إرهابية،وذلك على بعد أيام من احتفالات رأس السنة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل هذه التداريب، والتي شاركت فيها مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدينة بالإضافة إلى مجموعة من المواطنين. تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية ومع اقتراب رأس السنة، عملت على تأمين العديد من المناطق الحساسة خاصة في المدن الكبرى.

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المغرب شوف تيفي مطار طنجة عملية إرهابية رأس السنة الوقاية المدينة

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