لقاء تشاوري بن أحزاب التحالف الحكومي لإعلان جمعية جديدة لرؤساء الجماعات ﻿

أعلنت أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، بأن القيادة الجديدة للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب، لا تمثلهم داخليا ولا خارجيا، مشيرة إلى أن الأحزاب الثلاثة قد تتجه

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أعلنت أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، بأن القيادة الجديدة للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب، لا تمثلهم داخليا ولا خارجيا، مشيرة إلى أن الأحزاب الثلاثة قد تتجه لإحداث إطار جديد لتمثيلها.

وكشف بلاغ للأحزاب الثلاثة عقب إنسحابها من لقاء أمس لإنتخاب القيادة الجديدة للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، أنها ستنظم لقاءا تشاوريا لإتخاذ القرار المناسب في أقرب الآجال" معتبرة أن الجمع العام الوطني للجمعية المذكورة "غير قانوني".

وتابع البلاغ، أن لقاء الأمس شهد "تهريبا سياسويا مفضوحا وعبثيا لجمعية من المفروض أن تشمل الجميع"، موضحين أن انسحابهم من أشغال الجمع العام "يفقد الجمعية تمثيلية عدد كبير من الجماعات، ومن ضمنها كل المدن الكبرى والغالبية الكبرى للمدن المتوسطة، ويحتفظون لأنفسهم بحقهم في الطعن لتصحيح هذا الوضع".

ويرفض رؤساء الجماعات المنتمين للأحزاب السياسية الثلاثة التي أعلنت عن تواجدها في التحالف الحكومي المقبل، الإعتراف بإنتخابات أمس الثلاثاء، التي أوصلت محمد بودرا عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس الجماعي للحسيمة، لمنصب رئيسا مكتب الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، خلفا لفؤاد العماري.

وشهد لقاء أمس صراعا وشنآن بين الأحزاب السياسية الثلاثة، وباقي التنظيمات السياسية الأخرى التي عقدت إجتماعات سرية بينها بعد إنتخاب بودرا كرئيس للجمعية المقبلة على المشاركة في تظاهرات خارجية وتنظيم أخرى داخلية.