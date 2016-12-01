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خطير.. عصابة تشرمل موظف بالسجن المحلي بالجديدة بواسطة سيف

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 10:48 خطير.. عصابة تشرمل موظف بالسجن المحلي بالجديدة بواسطة سيف | حوادث و حقوق
خطير.. عصابة تشرمل موظف بالسجن المحلي بالجديدة بواسطة سيف
تعرض موظف يعمل بالسجن المحلي لمدينة الجديدة ليلة أمس الثلاثاء، لمحاولة تصفية، على يد مجهولين وجهوا له مجموعة من الطعنات بواسطة سيف.

"شوف تيفي"

تعرض موظف يعمل بالسجن المحلي لمدينة الجديدة ليلة أمس الثلاثاء، لمحاولة تصفية، على يد مجهولين وجهوا له مجموعة من الطعنات بواسطة سيف.

وتفاجأ الموظف بأفراد هذه العصابة الذين كانوا على متن دراجة نارية، يعترضون سبيله وهو ما يزال يرتدي لباسه الوظيفي، موجيهن له مجموعة من الطعنات على مستوى الرأس ليسقط غارقا في بحر من الدماء قبل أن يفروا إلى وجهة غير معلومة.

وفور وقوع هذا الاعتداء حلت المصالح الأمنية بمكان الاعتداء، وفتحت تحقيقا للكشف عن هوية أفراد هذه العصابة، بينما تم نقل الضحية إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

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