هذه هي المدينة المغربية التي سيزورها الملك محمد السادس والمسجد الذي سيؤدي فيه صلاة الجمعة ﻿

"شوف تيفي"
من المنتظر أن يحل الملك محمد السادس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء، بمدينة مراكش، التي سيقوم فيها بتدشين مجموعة من المشاريع.
وحسب مصادر مراكشية فإن الملك محمد السادس، سيبقى في المدينة الحمراء إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري،وسيؤدي صلاة الدمعة بمسجد جنان أوراد الموجود على مستوى مقاطعة جليز.
وتجدر الإشارة إلى ان الملك محمد السادس، دشن في الأيام القليلة الماضية العديد من المشاريع التنموية بمدينة الدار البيضاء.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.