هذه هي المدينة المغربية التي سيزورها الملك محمد السادس والمسجد الذي سيؤدي فيه صلاة الجمعة ﻿

من المنتظر أن يحل الملك محمد السادس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء، بمدينة مراكش، التي سيقوم فيها بتدشين مجموعة من المشاريع.

"شوف تيفي"

من المنتظر أن يحل الملك محمد السادس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء، بمدينة مراكش، التي سيقوم فيها بتدشين مجموعة من المشاريع.

وحسب مصادر مراكشية فإن الملك محمد السادس، سيبقى في المدينة الحمراء إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري،وسيؤدي صلاة الدمعة بمسجد جنان أوراد الموجود على مستوى مقاطعة جليز.

وتجدر الإشارة إلى ان الملك محمد السادس، دشن في الأيام القليلة الماضية العديد من المشاريع التنموية بمدينة الدار البيضاء.