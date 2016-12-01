عاجل:معلومات جديدة على منفذ الهجوم على المركز الإسلامي في زيوريخ.. إفريقي يمارس السحر ﻿

كشفت وسائل إعلام سويسرية استنادا للشرطة، بأن مطلق النار على المصلين في المركز الإسلامي بزيوريخ مساء الاثنين هو شاب سويسري من أصول إفريقية، وأنه قام على الأرجح بالانتحار فور تنفيذ الهجوم.

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كشفت وسائل إعلام سويسرية استنادا للشرطة، بأن مطلق النار على المصلين في المركز الإسلامي بزيوريخ مساء الاثنين هو شاب سويسري من أصول إفريقية، وأنه قام على الأرجح بالانتحار فور تنفيذ الهجوم.



وأعلن المحققون أثناء مؤتمر صحفي أن منفذ هذا الهجوم الذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص، تعرض 2 منهم لجروح بليغة، هو سويسري من أصول غانية يبلغ 24 عاما، وأن الشاب كان يؤمن بالسحر والتنجيم.

وأضافت الشرطة أن الجاني يشتبه فيه أيضا بقتل شخص آخر من أصول جنوب أفريقية يبلغ 24 عاما في زيوريخ، طعنا بسكين، الأحد الماضي، قبل تنفيذ الهجوم على المركز.

وذكرت الشرطة أن الشاب انتحر رميا بالرصاص في محيط المركز فور تنفيذه الهجوم.

وأكدت الشرطة أن المحققين عثروا في شقة الجاني على مواد ورموز تشير إلى أنه كان منخرطا في ممارسة السحر والتنجيم، مضيفة أنها لا تتوفر حتى الآن على أية معلومات تؤكد أو تنفي أن منفذ الهجوم كان يعاني من الاضطرابات النفسية.