 عاجل:معلومات جديدة على منفذ الهجوم على المركز الإسلامي في زيوريخ.. إفريقي يمارس السحر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. عصابة تشرمل موظف بالسجن المحلي بالجديدة بواسطة سيف | حوادث و حقوق

خطير.. عصابة تشرمل موظف بالسجن المحلي بالجديدة بواسطة سيف

هذه هي المدينة المغربية التي سيزورها الملك محمد السادس والمسجد الذي سيؤدي فيه صلاة الجمعة | بوليتيك

هذه هي المدينة المغربية التي سيزورها الملك محمد السادس والمسجد الذي سيؤدي فيه صلاة الجمعة

عاجل:معلومات جديدة على منفذ الهجوم على المركز الإسلامي في زيوريخ.. إفريقي يمارس السحر | دولي

عاجل:معلومات جديدة على منفذ الهجوم على المركز الإسلامي في زيوريخ.. إفريقي يمارس السحر

بعد طائرة الفريق البرازيلي.. سقوط طائرة أخرى بكولومبيا وهذا عدد القتلى | دولي

بعد طائرة الفريق البرازيلي.. سقوط طائرة أخرى بكولومبيا وهذا عدد القتلى

أغرب طريقة للنصب والاحتيال.. شرا تلفزة بلازما من محل التلفزات ولقاها خشبة من لداخل.. كيفاش هادشي؟ إيوا أجيو تشوفو ! | مجتمع

أغرب طريقة للنصب والاحتيال.. شرا تلفزة بلازما من محل التلفزات ولقاها خشبة من لداخل.. كيفاش هادشي؟

معطف الملك يرفع حس المعجبين بالفايسبوك.. وشوف تيفي تكشف ثمنه الحقيقي لعشاق الذوق الملكي الرفيع.. | بوليتيك

معطف الملك يرفع حس المعجبين بالفايسبوك.. و''شوف تيفي'' تكشف ثمنه الحقيقي لعشاق الذوق الملكي الرفيع..

بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو | دولي

بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو

عاجل:بعد إفران..مصرع طفل وإصابة ثلاثة أفراد من أسرته باختناق جراء تسرب غاز البوتان من سخان ماء | مجتمع

عاجل:بعد إفران..مصرع طفل وإصابة ثلاثة أفراد من أسرته باختناق جراء تسرب غاز البوتان من سخان ماء

شكون يدير الخير..انفجار قنينة غاز في وجه طفلين فقيرين تسببت لهما في حروق خطيرة.. | مجتمع

شكون يدير الخير..انفجار قنينة غاز في وجه طفلين فقيرين تسببت لهما في حروق خطيرة..

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

عاجل:معلومات جديدة على منفذ الهجوم على المركز الإسلامي في زيوريخ.. إفريقي يمارس السحر

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 10:26 عاجل:معلومات جديدة على منفذ الهجوم على المركز الإسلامي في زيوريخ.. إفريقي يمارس السحر | دولي
عاجل:معلومات جديدة على منفذ الهجوم على المركز الإسلامي في زيوريخ.. إفريقي يمارس السحر
كشفت وسائل إعلام سويسرية استنادا للشرطة، بأن مطلق النار على المصلين في المركز الإسلامي بزيوريخ مساء الاثنين هو شاب سويسري من أصول إفريقية، وأنه قام على الأرجح بالانتحار فور تنفيذ الهجوم.

شوف تيفي:

كشفت وسائل إعلام سويسرية استنادا للشرطة، بأن مطلق النار على المصلين في المركز الإسلامي بزيوريخ مساء الاثنين هو شاب سويسري من أصول إفريقية، وأنه قام على الأرجح بالانتحار فور تنفيذ الهجوم.

وأعلن المحققون أثناء مؤتمر صحفي أن منفذ هذا الهجوم الذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص، تعرض 2 منهم لجروح بليغة، هو سويسري من أصول غانية يبلغ 24 عاما، وأن الشاب كان يؤمن بالسحر والتنجيم.

وأضافت الشرطة أن الجاني يشتبه فيه أيضا بقتل شخص آخر من أصول جنوب أفريقية يبلغ 24 عاما في زيوريخ، طعنا بسكين، الأحد الماضي، قبل تنفيذ الهجوم على المركز.

وذكرت الشرطة أن الشاب انتحر رميا بالرصاص في محيط المركز فور تنفيذه الهجوم.

وأكدت الشرطة أن المحققين عثروا في شقة الجاني على مواد ورموز تشير إلى أنه كان منخرطا في ممارسة السحر والتنجيم، مضيفة أنها لا تتوفر حتى الآن على أية معلومات تؤكد أو تنفي أن منفذ الهجوم كان يعاني من الاضطرابات النفسية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب هجةم سويسيرا إرهاب قتلى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد طائرة الفريق البرازيلي.. سقوط طائرة أخرى بكولومبيا وهذا عدد القتلى | دولي

بعد طائرة الفريق البرازيلي.. سقوط طائرة أخرى بكولومبيا وهذا عدد القتلى

بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو | دولي

بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو

بعد الحادث الإرهابي ببرلين.. إيطاليا تشدد إجراءاتها الأمنية وتنشر سبعة آلاف عسكري في أنحاء البلاد | دولي

بعد الحادث الإرهابي ببرلين.. إيطاليا تشدد إجراءاتها الأمنية وتنشر سبعة آلاف عسكري في أنحاء البلاد

عاجل..منفذ هجوم شاحنة برلين لم يتم اعتقاله..وهذا مصير اللاجئ الباكستاني المعتقل | دولي

عاجل..منفذ هجوم شاحنة برلين لم يتم اعتقاله..وهذا مصير اللاجئ الباكستاني المعتقل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد بالفيديو | تشاجر معهم فقرر الانتقام..كويتي يدهس ثلاثة مصريين بدم بارد وكاميرا المراقبة تفضحه | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

شاهد بالفيديو | تشاجر معهم فقرر الانتقام..كويتي يدهس ثلاثة مصريين بدم بارد وكاميرا المراقبة تفضحه

شاهد.. تفاصيل الطائرة الأولى التي صنعتها السعودية | قنوات أخرى

شاهد.. تفاصيل الطائرة الأولى التي صنعتها السعودية

الفنانة المغربية لمياء الزايدي ترد على الشاب خالد بخصوص قضية سعد المجرد بفرنسا ! | قنوات أخرى

الفنانة المغربية لمياء الزايدي ترد على الشاب خالد بخصوص قضية سعد المجرد بفرنسا !

نداء مؤثر:عندما يبكي الرجال..أب يبكي طفله المتغيب بالصخيرات..عاونوني نلقى ولدي | زووم

نداء مؤثر:عندما يبكي الرجال..أب يبكي طفله المتغيب بالصخيرات..عاونوني نلقى ولدي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير.. عصابة تشرمل موظف بالسجن المحلي بالجديدة بواسطة سيف | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

خطير.. عصابة تشرمل موظف بالسجن المحلي بالجديدة بواسطة سيف

هذه هي المدينة المغربية التي سيزورها الملك محمد السادس والمسجد الذي سيؤدي فيه صلاة الجمعة | بوليتيك

هذه هي المدينة المغربية التي سيزورها الملك محمد السادس والمسجد الذي سيؤدي فيه صلاة الجمعة

عاجل:معلومات جديدة على منفذ الهجوم على المركز الإسلامي في زيوريخ.. إفريقي يمارس السحر | دولي

عاجل:معلومات جديدة على منفذ الهجوم على المركز الإسلامي في زيوريخ.. إفريقي يمارس السحر

بعد طائرة الفريق البرازيلي.. سقوط طائرة أخرى بكولومبيا وهذا عدد القتلى | دولي

بعد طائرة الفريق البرازيلي.. سقوط طائرة أخرى بكولومبيا وهذا عدد القتلى

﻿ ﻿
أمس 20:54 GMT

عاجل:بعد برلين و تركيا..اجتماعات طارئة بولايات وعمالات المملكة تحسبا لمخاطر إرهابية وهاشنو غايوقع فالفنادق و أماكن الترفيه

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.