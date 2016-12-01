بعد طائرة الفريق البرازيلي.. سقوط طائرة أخرى بكولومبيا وهذا عدد القتلى ﻿

قتل خمسة من أفراد طاقم طائرة شحن وأصيب السادس بجروح خطيرة إثر تحطم طائرة من طراز بوينغ 727 في شرق كولومبيا ليلة الثلاثاء-الأربعاء،وذلك حسبما ما كشفت عنه وكالات إخبارية.

"شوف تيفي"

قتل خمسة من أفراد طاقم طائرة شحن وأصيب السادس بجروح خطيرة إثر تحطم طائرة من طراز بوينغ 727 في شرق كولومبيا ليلة الثلاثاء-الأربعاء،وذلك حسبما ما كشفت عنه وكالات إخبارية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الكولونيل فريدي بونيلا السكرتير عن سلامة النقل الجوي المدني، قال في شريط فيديو إن "خمسة من أفراد الطاقم قتلوا وعولج السادس في عين المكان (...) قبل أن ينقل إلى بوغوتا على متن طائرة إسعاف تابعة لسلاح الجو" الكولومبي.

وأوضح بونيلا أن الحادث وقع على مقربة من الحدود مع فنزويلا مشيرا إلى أن الناجي الوحيد من الحادث هو فني الطيران غير أنه يوجد في حالة حرجة.