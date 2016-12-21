 أغرب طريقة للنصب والاحتيال.. شرا تلفزة بلازما من محل التلفزات ولقاها خشبة من لداخل.. كيفاش هادشي؟ إيوا أجيو تشوفو ! ﻿
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أغرب طريقة للنصب والاحتيال.. شرا تلفزة بلازما من محل التلفزات ولقاها خشبة من لداخل.. كيفاش هادشي؟ إيوا أجيو تشوفو ! | مجتمع

أغرب طريقة للنصب والاحتيال.. شرا تلفزة بلازما من محل التلفزات ولقاها خشبة من لداخل.. كيفاش هادشي؟

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أغرب طريقة للنصب والاحتيال.. شرا تلفزة بلازما من محل التلفزات ولقاها خشبة من لداخل.. كيفاش هادشي؟ إيوا أجيو تشوفو !

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 02:19 أغرب طريقة للنصب والاحتيال.. شرا تلفزة بلازما من محل التلفزات ولقاها خشبة من لداخل.. كيفاش هادشي؟ إيوا أجيو تشوفو ! | مجتمع
أغرب طريقة للنصب والاحتيال.. شرا تلفزة بلازما من محل التلفزات ولقاها خشبة من لداخل.. كيفاش هادشي؟ إيوا أجيو تشوفو !
لم يعد النصب والاحتيال مقتصرا على بيع الوهم أو الخداع في مجال ''البزنس''، أو السرقة من خلال المقالب أو ''السماوي''.. بل أصبح النصب يتم بطرق غاية في الدهاء، لكن بشعار قديم يقول فيه المثل ''الله يجعل الغفلة

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لم يعد النصب والاحتيال مقتصرا على بيع الوهم أو الخداع في مجال "البزنس"، أو السرقة من خلال المقالب أو "السماوي".. بل أصبح النصب يتم بطرق غاية في الدهاء، لكن بشعار قديم يقول فيه المثل "الله يجعل الغفلة بين البيع والشاري".

في هذه القصة، يحضر عنصر الطرافة والغباء معا.. حيث عزم مواطن على اقتناء تلفزة من نوع بلازما "عاطية للعين" من متجر للأجهزة الإلكترونية.. ولأن "عينو كبيرة" فلم يضع يده سوى على تلفزة تحمل لوغو (LG) مع علامات أخرى، تدل على عدة مميزات ، كتوفرها على خاصية (3D) والويفي وزيد وزيد.

المهم، اقتنى الرجل التلفزة، وفي يقينه أن سيدخل الفرح للعائلة من خلال جهاز "باقي بميكتو"، لكن بمجرد ما أزال "الميكة"، حتى فوجئ بأنه لم يقتني تلفزة، وإنما اشترى قطعة خشبية يبدو أنها "42 بوس".

هذه العملية الخطيرة في النصب على "مول الخشبة" أثارت سخرية الفايسبوكين، بين متهكم على الشاري وبين غاضب على البائع، لكن أغلب التعليقات، أرجعت وقوع الشاري في الفخ إلى ما وصفوه بالسداجة، خاصة وأن عملية النصب عليه، كانت تجسيدا حيا للمثل القائل "الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري". إيوا تكبر وتنساها أحنيني.


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النصب الاحتيال تلفزة غفلة فايسبوك أجهزة إلكترونية

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