معطف الملك يرفع حس المعجبين بالفايسبوك.. و''شوف تيفي'' تكشف ثمنه الحقيقي لعشاق الذوق الملكي الرفيع.. ﻿

كان لافتا للانتباه ''اللوك'' الذي ظهر به الملك محمد السادس أمس الثلاثاء، أثناء تدشينه لملعبين للقرب بسيدي عثمان بالدار البيضاء.. فصورته التي ظهر من خلالها بلحيته المقصوصة بعناية وتسريحة شعره شبه

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كان لافتا للانتباه "اللوك" الذي ظهر به الملك محمد السادس أمس الثلاثاء، أثناء تدشينه لملعبين للقرب بسيدي عثمان بالدار البيضاء.. فصورته التي ظهر من خلالها بلحيته المقصوصة بعناية وتسريحة شعره شبه العسكرية والنظارات ذات الإطار الأسود السميك، أضفت جاذبية خاصة على الملك، وأعطته بُعد الحاكم العصري المنفتح على مستجدات عصره. لكن ما لفت الانتباه أكثر، هو ذوقه الرفيع في اختيار الملابس. حيث ظهر بمعطف صوفي بخطوط صفراء وسوداء وبنية فاتحة وداكنة، من صنف الملابس الشتوية، وهو، أي "المونطو" يعد حسب المتخصصين في الأزياء الرجالية، آخر مستجدات الموضة الشبابية الحديثة.

ولأنه "مونطو" رفيع، فإنه ثمنه يليق بجودته وبماركته أيضا، حيث يبلغ سعره في محلات الأزياء العالمية 2295 أورو (حوالي 23 ألف درهم).

وكان هذا المعطف قد أثار حماسة كثير من الفايسبوكيين، ممن أبدوا إعجابهم بأناقة الملك محمد السادس، حيث لم يستبعد البعض، أن يلجأ كثيرون، خاصة من يقتدون بالملك في الموضة، إلى تقليد الجالس على العرش، بالبحث في دور الأزياء عن ذات المعطف.. تماما كما حدث مع البعض، حيث كلما ظهر الملك "بشي لبسة" يسارعون إلى اقتنائها يقينا منهم أن الذوق الملكي، رفيع بالقدر الذي يجعلهم مميزين.



