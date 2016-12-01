بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو ﻿

بعد اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف ليلة الإثنين بالعاصمة التركية أنقرة، عُثِر بذات اليوم على جثة الدبلوماسي الروسي بيتير بولشيكوف البالغ قيد حياته 56 سنة داخل شقته بموسكو مقتولا بالرصاص الحي.

شوف تيفي

بعد اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف ليلة الإثنين بالعاصمة التركية أنقرة، عُثِر بذات اليوم على جثة الدبلوماسي الروسي بيتير بولشيكوف البالغ قيد حياته 56 سنة داخل شقته بموسكو مقتولا بالرصاص الحي.

وأفادت وسائل إعلام روسية، أن الشرطة عثرت على مسدس تحت مغسلة حمام شقة الدبلوماسي الروسي، وأضافت ذات المصادر أن زوجة الأخير كانت حاضرة عند مقتل زوجها بالرصاص ولحسن الحظ أنها لم تتعرض لأذى.