 بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو | دولي

بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو

عاجل:بعد إفران..مصرع طفل وإصابة ثلاثة أفراد من أسرته باختناق جراء تسرب غاز البوتان من سخان كهربائي | مجتمع

عاجل:بعد إفران..مصرع طفل وإصابة ثلاثة أفراد من أسرته باختناق جراء تسرب غاز البوتان من سخان كهربائي

شكون يدير الخير..انفجار قنينة غاز في وجه طفلين فقيرين تسببت لهما في حروق خطيرة.. | مجتمع

شكون يدير الخير..انفجار قنينة غاز في وجه طفلين فقيرين تسببت لهما في حروق خطيرة..

رجال الحموشي شدوا ستة أشخاص من بينهم امرأة متزوجة.. وها أشنو لقاو عندهم | حوادث و حقوق

رجال الحموشي شدوا ستة أشخاص من بينهم امرأة متزوجة.. وها أشنو لقاو عندهم

مثير.. أمن البرنوصي يعتقل قاصرين وها علاش | حوادث و حقوق

مثير.. أمن البرنوصي يعتقل قاصرين وها علاش

صادم.. فلاح يختطف طالبة ويغتصبها بالقنيطرة | حوادث و حقوق

صادم.. فلاح يختطف طالبة ويغتصبها بالقنيطرة

بعد اغتيال السفير الروسي بتركيا..تعزيزات أمنية أمام السفارات والقنصليات بالمغرب ورفع حالة التأهب.. | بوليتيك

بعد اغتيال السفير الروسي بتركيا..تعزيزات أمنية أمام السفارات والقنصليات بالمغرب ورفع حالة

عاجل وبالصور.. مختل عقلي يهاجم شخصين ويرسل ضحيته إلى المستعجلات في حالة غيبوبة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. مختل عقلي يهاجم شخصين ويرسل ضحيته إلى المستعجلات في حالة غيبوبة بالدار البيضاء

اللقاء السري الذي جمع الخلفي بالغنوشي زعيم حركة النهضة بتونس في عز البلوكاج السياسي يثير جدلا وقيادي بالبام يقطر الشمع | بوليتيك

اللقاء السري الذي جمع الخلفي بالغنوشي زعيم حركة النهضة بتونس في عز البلوكاج السياسي يثير جدلا

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 01:31 بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو | دولي
بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو
بعد اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف ليلة الإثنين بالعاصمة التركية أنقرة، عُثِر بذات اليوم على جثة الدبلوماسي الروسي بيتير بولشيكوف البالغ قيد حياته 56 سنة داخل شقته بموسكو مقتولا بالرصاص الحي.

شوف تيفي

 

بعد اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف ليلة الإثنين بالعاصمة التركية أنقرة، عُثِر بذات اليوم على جثة الدبلوماسي الروسي بيتير بولشيكوف البالغ قيد حياته 56 سنة داخل شقته بموسكو مقتولا بالرصاص الحي.

وأفادت وسائل إعلام روسية، أن الشرطة عثرت على مسدس تحت مغسلة حمام شقة الدبلوماسي الروسي، وأضافت ذات المصادر أن زوجة الأخير كانت حاضرة عند مقتل زوجها بالرصاص ولحسن الحظ أنها لم تتعرض لأذى.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مقتل دبلوماسي روسي موسكو روسيا الرصاص

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد الحادث الإرهابي ببرلين.. إيطاليا تشدد إجراءاتها الأمنية وتنشر سبعة آلاف عسكري في أنحاء البلاد | دولي

بعد الحادث الإرهابي ببرلين.. إيطاليا تشدد إجراءاتها الأمنية وتنشر سبعة آلاف عسكري في أنحاء البلاد

عاجل..منفذ هجوم شاحنة برلين لم يتم اعتقاله..وهذا مصير اللاجئ الباكستاني المعتقل | دولي

عاجل..منفذ هجوم شاحنة برلين لم يتم اعتقاله..وهذا مصير اللاجئ الباكستاني المعتقل

مثير وبالصورة..من جديد ..فيصل القاسم يخرج بتدوينة مزلزلة بعد اغتيال السفير الروسي: العالم ينقلب | دولي

مثير وبالصورة..من جديد ..فيصل القاسم يخرج بتدوينة مزلزلة بعد اغتيال السفير الروسي: ''العالم ينقلب''

عاجل.. النمسا توقف لاجئا مغربيا يشتبه بأنه خطط لاعتداءات خلال أعياد الميلاد | دولي

عاجل.. النمسا توقف لاجئا مغربيا يشتبه بأنه خطط لاعتداءات خلال أعياد الميلاد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. حتى المدارس لم تسلم من الألغام في حلب.. شاهد كيف يتم نزعها ! | قنوات أخرى
منذ 44 دقيقة

بالفيديو.. حتى المدارس لم تسلم من الألغام في حلب.. شاهد كيف يتم نزعها !

شاهد كيف سيصبح شاطئ عين الذئاب في الدار البيضاء | قنوات أخرى

شاهد كيف سيصبح شاطئ عين الذئاب في الدار البيضاء

من قلب قلعة سراغنة..نايضة بسبب قطعة أرضية | خارج البلاطو

من قلب قلعة سراغنة..''نايضة'' بسبب قطعة أرضية

فيديو كامل: الملك محمد السادس يعطي بالدار البيضاء انطلاقة أشغال تهيئة كورنيش عين الذئاب وملاعب القرب | قنوات أخرى

فيديو كامل: الملك محمد السادس يعطي بالدار البيضاء انطلاقة أشغال تهيئة كورنيش عين الذئاب وملاعب القرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو | دولي
منذ 20 دقيقة

بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو

عاجل:بعد إفران..مصرع طفل وإصابة ثلاثة أفراد من أسرته باختناق جراء تسرب غاز البوتان من سخان كهربائي | مجتمع

عاجل:بعد إفران..مصرع طفل وإصابة ثلاثة أفراد من أسرته باختناق جراء تسرب غاز البوتان من سخان كهربائي

شكون يدير الخير..انفجار قنينة غاز في وجه طفلين فقيرين تسببت لهما في حروق خطيرة.. | مجتمع

شكون يدير الخير..انفجار قنينة غاز في وجه طفلين فقيرين تسببت لهما في حروق خطيرة..

رجال الحموشي شدوا ستة أشخاص من بينهم امرأة متزوجة.. وها أشنو لقاو عندهم | حوادث و حقوق

رجال الحموشي شدوا ستة أشخاص من بينهم امرأة متزوجة.. وها أشنو لقاو عندهم

﻿ ﻿
أمس 20:54 GMT

عاجل:بعد برلين و تركيا..اجتماعات طارئة بولايات وعمالات المملكة تحسبا لمخاطر إرهابية وهاشنو غايوقع فالفنادق و أماكن الترفيه

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.