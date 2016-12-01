عاجل:بعد إفران..مصرع طفل وإصابة ثلاثة أفراد من أسرته باختناق جراء تسرب غاز البوتان من سخان كهربائي ﻿

لقي طفل مصرعه وأصيب ثلاثة أفراد من أسرته بحالة اختناق بسبب تسرب غاز البوتان من سخان كهربائي مساء يومه الثلاثاء بسلا الجديدة، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

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لقي طفل مصرعه وأصيب ثلاثة أفراد من أسرته بحالة اختناق بسبب تسرب غاز البوتان من سخان كهربائي مساء يومه الثلاثاء بسلا الجديدة، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

وأفادت المصادر ذاتها أن حادث تسرب غاز البوتان من سخان كهربائي، الذي وقع حوالي الساعة الثامنة مساء، تسبب في وفاة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات ، وإصابة ثلاثة أفراد من أسرته بحالة اختناق.

وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الاقليمي مولاي عبد الله بسلا فيما تم نقل المتوفى إلى مستودع الأموات