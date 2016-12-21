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شكون يدير الخير..انفجار قنينة غاز في وجه طفلين فقيرين تسببت لهما في حروق خطيرة..

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 01:02 شكون يدير الخير..انفجار قنينة غاز في وجه طفلين فقيرين تسببت لهما في حروق خطيرة.. | مجتمع
شكون يدير الخير..انفجار قنينة غاز في وجه طفلين فقيرين تسببت لهما في حروق خطيرة..
تعرض طفلان يقطنان بجماعة تيسراس دوار إمزاورو نواحي تارودانت بحروق خطيرة على مستوى الجسم بسبب تسرب الغاز من «البوطا».

شوف تيفي

 

تعرض طفلان يقطنان بجماعة تيسراس دوار إمزاورو نواحي تارودانت بحروق خطيرة على مستوى الجسم بسبب تسرب الغاز من «البوطا».

وفي تفاصيل الحادثة المؤلمة، كانت جدة الطفلين تُغير قنينة الغاز الفارغة بأخرى ممتلئة ببيت العائلة فوقع مالم يكن في الحسبان حيث تسرب الغاز لتنفجر عليهم، مما أدى إلى اندلاع النيران بداخل المنزل حيث أُصيب على إثره الطفلين بحروق خطيرة استدعى نقلهم إلى المستشفى الجهوي ابن طفيل بمراكش حيث يرقدون حاليا.

الحالة المادية للعائلة صعبة جدا لذا فهم في حاجة ماسة إلى بعض التبرعات من المحسنين على الأقل لتخفيف بعض الألام على الطفلين لمن يريد المساعدة يُرجى الإتصال على الرقم التالي 0670332142

 

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قنينة غاز تارودانت حروق

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