رجال الحموشي شدوا ستة أشخاص من بينهم امرأة متزوجة.. وها أشنو لقاو عندهم ﻿

أحالت مصالح الأمن بعين الشق الأسبوع الماضي على وكيل الملك بابتدائية البيضاء ستة أشخاص من بينهم سيدة متزوجة

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أحالت مصالح الأمن بعين الشق الأسبوع الماضي على وكيل الملك بابتدائية البيضاء ستة أشخاص من بينهم سيدة متزوجة، وذلك لتورطهم في حيازة والاتجار في المخدرات الصلبة والخيانة الزوجية.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المصالح الأمنية المذكورة اعتقلت هؤلاء خلال عمليتين متفرقتين، حيث وجدت بحوزتهم كميات مختلفة من مخدر الكوكايين وصلت في مجملها إلى 289 غرام، وحجزت مبالغ مالية مختلفة وهواتف نقالة لفائدة البحث، إضافة إلى سيارتين كانتا تستعملان في تنقل المشتبه فيهم أثناء قيامهم بنشاطهم.

أما فيما يخص الموقوفة يضيف المصدر، فقد تبين على أنها تربط علاقة جنسية غير شرعية بأحد المشتبه فيهم، على الرغم من أنها متزوجة، وقد تم ضبطها داخل شقته أثناء مداهمة العناصر الأمنية لها من أجل إجراءات التفتيش.



هذا وبعد انتهاء البحث تمت إحالة الموقوفين جميعا على العدالة في حالة اعتقال وذلك من أجل حيازة والاتجار في المخدرات الصلبة والخيانة الزوجية.



