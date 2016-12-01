مثير.. أمن البرنوصي يعتقل قاصرين وها علاش ﻿

ألقت المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي بحر الأسبوع الماضي على قاصرين يبلغان من العمر 14 و 16 سنة، على إثر تورطهما في قضية تتعلق بسرقة سيارة.

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ألقت المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي بحر الأسبوع الماضي على قاصرين يبلغان من العمر 14 و 16 سنة، على إثر تورطهما في قضية تتعلق بسرقة سيارة.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن القاصرين تم توقيفها على متن سيارة من نوع Toyota تبين على أنها موضوع سرقة، والتي كانت مركونة بحي جوهرة، وقد تمكن من سرقتها الموقوفين عن طريق استعمال مفاتيح مزورة، قبل أن يتسببا أيضا في إلحاق خسائر مادية بسيارة أخرى كانت مركونة بالشارع العام أثناء محاولتهما الفرار من العناصر الأمنية.

وأضاف المصدر ذاته أن القاصرين اعترفا بالمنسوب إليهما، حيث تم الاحتفاظ بهما رهن تدابير المراقبة النظرية، قبل أن يجري تقديمهما إلى العدالة من أجل سرقة سيارة عن طريق استعمال مفاتيح مزورة.



