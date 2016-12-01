 مثير.. أمن البرنوصي يعتقل قاصرين وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو | دولي

بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو

عاجل:بعد إفران..مصرع طفل وإصابة ثلاثة أفراد من أسرته باختناق جراء تسرب غاز البوتان من سخان كهربائي | مجتمع

عاجل:بعد إفران..مصرع طفل وإصابة ثلاثة أفراد من أسرته باختناق جراء تسرب غاز البوتان من سخان كهربائي

شكون يدير الخير..انفجار قنينة غاز في وجه طفلين فقيرين تسببت لهما في حروق خطيرة.. | مجتمع

شكون يدير الخير..انفجار قنينة غاز في وجه طفلين فقيرين تسببت لهما في حروق خطيرة..

رجال الحموشي شدوا ستة أشخاص من بينهم امرأة متزوجة.. وها أشنو لقاو عندهم | حوادث و حقوق

رجال الحموشي شدوا ستة أشخاص من بينهم امرأة متزوجة.. وها أشنو لقاو عندهم

مثير.. أمن البرنوصي يعتقل قاصرين وها علاش | حوادث و حقوق

مثير.. أمن البرنوصي يعتقل قاصرين وها علاش

صادم.. فلاح يختطف طالبة ويغتصبها بالقنيطرة | حوادث و حقوق

صادم.. فلاح يختطف طالبة ويغتصبها بالقنيطرة

بعد اغتيال السفير الروسي بتركيا..تعزيزات أمنية أمام السفارات والقنصليات بالمغرب ورفع حالة التأهب.. | بوليتيك

بعد اغتيال السفير الروسي بتركيا..تعزيزات أمنية أمام السفارات والقنصليات بالمغرب ورفع حالة

عاجل وبالصور.. مختل عقلي يهاجم شخصين ويرسل ضحيته إلى المستعجلات في حالة غيبوبة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. مختل عقلي يهاجم شخصين ويرسل ضحيته إلى المستعجلات في حالة غيبوبة بالدار البيضاء

اللقاء السري الذي جمع الخلفي بالغنوشي زعيم حركة النهضة بتونس في عز البلوكاج السياسي يثير جدلا وقيادي بالبام يقطر الشمع | بوليتيك

اللقاء السري الذي جمع الخلفي بالغنوشي زعيم حركة النهضة بتونس في عز البلوكاج السياسي يثير جدلا

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

مثير.. أمن البرنوصي يعتقل قاصرين وها علاش

بتاريــخ : 21 دجنبر 2016 / 00:30 مثير.. أمن البرنوصي يعتقل قاصرين وها علاش | حوادث و حقوق
مثير.. أمن البرنوصي يعتقل قاصرين وها علاش
ألقت المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي بحر الأسبوع الماضي على قاصرين يبلغان من العمر 14 و 16 سنة، على إثر تورطهما في قضية تتعلق بسرقة سيارة.

شوف تيفي

ألقت المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي بحر الأسبوع الماضي على قاصرين يبلغان من العمر 14 و 16 سنة، على إثر تورطهما في قضية تتعلق بسرقة سيارة.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن القاصرين تم توقيفها على متن سيارة من نوع Toyota تبين على أنها موضوع سرقة، والتي كانت مركونة بحي جوهرة، وقد تمكن من سرقتها الموقوفين عن طريق استعمال مفاتيح مزورة، قبل أن يتسببا أيضا في إلحاق خسائر مادية بسيارة أخرى كانت مركونة بالشارع العام أثناء محاولتهما الفرار من العناصر الأمنية.

وأضاف المصدر ذاته أن القاصرين اعترفا بالمنسوب إليهما، حيث تم الاحتفاظ بهما رهن تدابير المراقبة النظرية، قبل أن يجري تقديمهما إلى العدالة من أجل سرقة سيارة عن طريق استعمال مفاتيح مزورة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

قاصر سيارة سرقة البرنوصي أمن اعتقال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

رجال الحموشي شدوا ستة أشخاص من بينهم امرأة متزوجة.. وها أشنو لقاو عندهم | حوادث و حقوق

رجال الحموشي شدوا ستة أشخاص من بينهم امرأة متزوجة.. وها أشنو لقاو عندهم

صادم.. فلاح يختطف طالبة ويغتصبها بالقنيطرة | حوادث و حقوق

صادم.. فلاح يختطف طالبة ويغتصبها بالقنيطرة

عاجل وبالصور.. مختل عقلي يهاجم شخصين ويرسل ضحيته إلى المستعجلات في حالة غيبوبة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. مختل عقلي يهاجم شخصين ويرسل ضحيته إلى المستعجلات في حالة غيبوبة بالدار البيضاء

الأمن يوقف شخص خطير بكازا.. وها أشنو دار | حوادث و حقوق

الأمن يوقف شخص خطير بكازا.. وها أشنو دار

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. حتى المدارس لم تسلم من الألغام في حلب.. شاهد كيف يتم نزعها ! | قنوات أخرى
منذ 50 دقيقة

بالفيديو.. حتى المدارس لم تسلم من الألغام في حلب.. شاهد كيف يتم نزعها !

شاهد كيف سيصبح شاطئ عين الذئاب في الدار البيضاء | قنوات أخرى

شاهد كيف سيصبح شاطئ عين الذئاب في الدار البيضاء

من قلب قلعة سراغنة..نايضة بسبب قطعة أرضية | خارج البلاطو

من قلب قلعة سراغنة..''نايضة'' بسبب قطعة أرضية

فيديو كامل: الملك محمد السادس يعطي بالدار البيضاء انطلاقة أشغال تهيئة كورنيش عين الذئاب وملاعب القرب | قنوات أخرى

فيديو كامل: الملك محمد السادس يعطي بالدار البيضاء انطلاقة أشغال تهيئة كورنيش عين الذئاب وملاعب القرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو | دولي
منذ 27 دقيقة

بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.. العثور على جثة دبلوماسي روسي مقتولا بالرصاص في شقته بموسكو

عاجل:بعد إفران..مصرع طفل وإصابة ثلاثة أفراد من أسرته باختناق جراء تسرب غاز البوتان من سخان كهربائي | مجتمع

عاجل:بعد إفران..مصرع طفل وإصابة ثلاثة أفراد من أسرته باختناق جراء تسرب غاز البوتان من سخان كهربائي

شكون يدير الخير..انفجار قنينة غاز في وجه طفلين فقيرين تسببت لهما في حروق خطيرة.. | مجتمع

شكون يدير الخير..انفجار قنينة غاز في وجه طفلين فقيرين تسببت لهما في حروق خطيرة..

رجال الحموشي شدوا ستة أشخاص من بينهم امرأة متزوجة.. وها أشنو لقاو عندهم | حوادث و حقوق

رجال الحموشي شدوا ستة أشخاص من بينهم امرأة متزوجة.. وها أشنو لقاو عندهم

﻿ ﻿
أمس 20:54 GMT

عاجل:بعد برلين و تركيا..اجتماعات طارئة بولايات وعمالات المملكة تحسبا لمخاطر إرهابية وهاشنو غايوقع فالفنادق و أماكن الترفيه

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.