صادم.. فلاح يختطف طالبة ويغتصبها بالقنيطرة ﻿

أحالت فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف فلاحا ينحدر من مدينة سيدي يحيى الغرب بتهمة اختطاف واغتصاب طالبة تتابع

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أحالت فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف فلاحا ينحدر من مدينة سيدي يحيى الغرب بتهمة اختطاف واغتصاب طالبة تتابع دراستها بإحدى الكليات التابعة لجامعة ابن طفيل.

وفي تفاصيل الواقعة،حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الأربعاء، ترصد الرجل الأربعيني بالضحية بالقرب من كليتها ليقدم على اختطافها ويعنفها بغرض اغتصابها، وحسب مصادر محلية فإن الضحية وبعد هروبها من قبضة الجاني، توجهت إلى المصالح الأمنية من أجل وضع الشكاية في حق مختطفها، حيث استطاع رجال الأمن إلقاء القبض على الفلاح بفضل المعطيات التي سردتها الأخيرة.

هذا وقد تبين بعد الأبحات، أن الرجل المذكور متزوج وأب لأطفال، كما أنه يسافر من حين لآخر إلى مدينة القنيطرة لقضاء أغراضه الخاصة و كذا التردد على بعض الحانات الليلية، كما أن زوجته تنازلت له على تهمة الخيانة الزوجية فيما ظل متابعا بتهمة العنف والإختطاف والإغتصاب.