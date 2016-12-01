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بعد اغتيال السفير الروسي بتركيا..تعزيزات أمنية أمام السفارات والقنصليات بالمغرب ورفع حالة التأهب..

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 23:34 بعد اغتيال السفير الروسي بتركيا..تعزيزات أمنية أمام السفارات والقنصليات بالمغرب ورفع حالة التأهب.. | بوليتيك
بعد اغتيال السفير الروسي بتركيا..تعزيزات أمنية أمام السفارات والقنصليات بالمغرب ورفع حالة التأهب..
بعد حادث اغتيال السفير الروسي بتركيا ليلة أمس الإثنين، كشفت مصادر أمنية أن إجراءات جديدة اتُخدت لتعزيز أمن السفارات والقنصليات بالمغرب.

شوف تيفي

 بعد حادث اغتيال السفير الروسي بتركيا ليلة أمس الإثنين، كشفت مصادر أمنية أن إجراءات جديدة اتُخدت لتعزيز أمن السفارات والقنصليات بالمغرب.

وأكدت يومية أخبار اليوم التي تطرقت للموضوع في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، أنه فضلا عن رفع حالة التأهب وسط 400 أمني يعملون في السفارات والقنصليات، اتخدت قرارات بالزيادة في أعدادهم، عِوَض القيام بدوريات أمنية بشكل مستمر في المناطق التي توجد بها البعثات الأجنبية.

 وأفادت ذات المصادر أن جميع القنصليات الكبرى أمثال قنصليات فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا روسيا توجد تحت مراقبة وحراسة مشددة.

 

 

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تعزيزات أمنية السفارات القنصليات:مجتمع:شوف تيفي

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