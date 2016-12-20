عاجل وبالصور.. مختل عقلي يهاجم شخصين ويرسل ضحيته إلى المستعجلات في حالة غيبوبة بالدار البيضاء ﻿

قام شاب ثلاثيني يعاني من اضطرابات نفسية قبل لحظات بضرب شخصين بواسطة آلة حادة « حديدة » بدرب مولاي الشريف بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

قام شاب ثلاثيني يعاني من اضطرابات نفسية قبل لحظات بضرب شخصين بواسطة آلة حادة « حديدة » بدرب مولاي الشريف بالدارالبيضاء.

وحسب موفد شوف تيفي بعين المكان، فإن المعني بالأمر اعتدى على شخصين واحد منهما تعرض للضرب على مستوى الكتف ورجل آخر تعرض لجروج بليغة في الرأس أدخلته في غيبوبة.

وفور وقوع الحادث، حلت إلى عين المكان العناصر الأمنية مرفوقين بالوقاية المدنية التي نقلت على وجه السرعة الرجل الخمسيني في حالة خطيرة إلى مستشفى محمد الخامس التابع لمنطقة عين السبع الحي المحمدي، ومن جانبهم ألقت فرقة الدراجين القبض على المختل العقلي وإحالته على مصلحة المداومة بذات المنطقة في انتظار تقديمه إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة الخطيرة.

وأضافت ذات المصادر أن الضحية الأولى تنازلت لدى المصالح الأمنية بكون الشاب يعرف الجاني باعتباره ابن جيرانه.