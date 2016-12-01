 عيوش: هاذ البلوكاج عار علينا في المغرب.. وعلى بنكيران مع الأحزاب الأخرى أن يجدوا حلا لهذا المشكل ﻿
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إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

عيوش: هاذ البلوكاج عار علينا في المغرب.. وعلى بنكيران مع الأحزاب الأخرى أن يجدوا حلا لهذا المشكل

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 22:44 عيوش: هاذ البلوكاج عار علينا في المغرب.. وعلى بنكيران مع الأحزاب الأخرى أن يجدوا حلا لهذا المشكل | بوليتيك
عيوش: هاذ البلوكاج عار علينا في المغرب.. وعلى بنكيران مع الأحزاب الأخرى أن يجدوا حلا لهذا المشكل
في حديثه لـ''المشعل''، تطرق نور الدين عيوش، الفاعل الجمعوي وعضو المجلس الأعلى للتعليم، إلى قاموس الدارجة الجديد الذي صدر عن مؤسسة تنمية الدارجة زاكورة الذي يرأسه.. وخلال أطوار الحوار الذي تنشره

شوف تيفي

في حديثه لـ"المشعل"، تطرق نور الدين عيوش، الفاعل الجمعوي وعضو المجلس الأعلى للتعليم، إلى قاموس الدارجة الجديد الذي صدر عن مؤسسة تنمية الدارجة زاكورة الذي يرأسه.. وخلال أطوار الحوار الذي تنشره "المشعل" في هذا العدد، عرج عيوش إلى واقع الأزمة السياسية التي يعرفها المغرب، بسبب عدم تمكن بن كيران من تشكيله للحكومة.. وقال عيوش إن هذا البلوكاج عار علينا فالمغرب، وليس فعلا ديمقراطيا "وماشي هاذي هي الرؤية للي خصنا نعطيوها للخارج أو للمغاربة".. مضيفا، إنه إذا أردنا للمغاربة أن يصوتوا في الانتخابات المقبلة، لا ينبغي لنا أن نسوّق لهم هذه الصورة من البلوكاج..

وقال عيوش "أظن أنه لابد للسي عبد الإله بنكيران مع الأحزاب الأخرى أن يجدوا حلا لهذا المشكل.. ولكي يعرف الجميع، هناك مشكل بين الأحزاب السياسية، ينبغي لهم حله. لكن للأسف هناك غياب للوعي عند الأحزاب".. وتساءل هذا المدافع الشرس عن الدارجة، في معالجته لموضوع البلوكاج: "كيفاش هاذ الناس صوتنا عليهم باش يخدمو، فإذا هوما كيوقفو العمل السياسي؟.. كيفاش البرلمان مبداش يخدم، وكيفاش مشاريع كبيرة توقفات؟ علاش هاذ الشي؟ (يتساءل ثم يجيب) حيت الأحزاب ممتافقاش بيناتها.. كل واحد كيشوف الهدف ديالو، وليس الهدف هو خدمة المغرب ككل".

 

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نور الدين عيوش بنكيران المشعل البلوكاج الدارجة

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