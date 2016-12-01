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الأمن يوقف شخص خطير بكازا.. وها أشنو دار

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 22:38 الأمن يوقف شخص خطير بكازا.. وها أشنو دار | حوادث و حقوق
الأمن يوقف شخص خطير بكازا.. وها أشنو دار
أوقفت مصالح أمن منطقة الحي الحسني بكازا شخصا متورطا في قضايا تتعلق بابتزاز وتهديد فتاة وقرصنة معطياتها الشخصية، وذلك على إثر شكاية تقدمت بها الضحية بعد أن ابتزها بنشر صور خليعة لها عبر الشبكة

شوف تيفي

أوقفت مصالح أمن منطقة الحي الحسني بكازا شخصا متورطا في قضايا تتعلق بابتزاز وتهديد فتاة وقرصنة معطياتها الشخصية، وذلك على إثر شكاية تقدمت بها الضحية بعد أن ابتزها بنشر صور خليعة لها عبر الشبكة العنكبوتية، الشيء الذي جعل عناصر فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة لفرقة الشرطة القضائية بهذه المنطقة تفتح بحثا في حقه، وتم إيقافه بحي الألفة.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الضحية صرحت على أن المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 32 سنة، قام بربط علاقة افتراضية بها عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن طريق انتحال صفة رجل أعمال خليجي، فتمكن من استدراجها خلال دردشتهما، وأخذ صورا لها وهي في حالة عري، تحت طائلة الوعد بالزواج. لكن صدمتها كانت قوية بعد أن كشف لها عن هويته الحقيقية وشرع في ابتزازها وطالبها بربط علاقة جنسية معه حتى لا يقوم بنشر تلك الصور.

وأضاف المصدر ذاته أنه وفور اعتقاله، اعترف الموقوف الذي تبين أن في رصيده سابقتين قضائيتين تتعلقان بالنصب والاحتجاز ثم النصب والدخول إلى معطيات معلوماتية بدون رخصة واستبدالها بمعطيات مغلوطة، (اعترف) بالمنسوب إليه، بحيث جرى خلال هذه العملية حجز جهاز حاسوب نقال وآلتي تصوير رقميتين و 5 بطاقات تخزين معلومات و 3 أجهزة أنترنيت Modem، و 4 مفاتيح USB وبطاقة للسحب الأتوماتيكي ومجموعة من المهيجات الجنسية وهاتف نوع IPhone6.

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اعتقال ابتزاز احتجاز نصب كازا أمن

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