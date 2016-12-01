''مشرمل'' يخلق الذعر في نفوس المارة بالحي الحسني بالدارالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن شابا عشرينيا ملقب بـ''الجنين'' يحمل سلاحا أبيضا وقنينة '' ماء قاطع '' يهاجم المارة بالقرب من شارع أفغانستان بالحي الحسني بالدرالبيضاء قبل لحظات من يومه الثلاثاء.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن شابا عشرينيا ملقب بـ"الجنين" يحمل سلاحا أبيضا وقنينة " ماء قاطع " يهاجم المارة بالقرب من شارع أفغانستان بالحي الحسني بالدرالبيضاء قبل لحظات من يومه الثلاثاء.

وحسب مصادرنا فإن الشاب والذي لم يكن في حالته الطبيعية، أصاب العديد من المارة بواسطة سيفه بالإضافة إلى ترويعهم « بالماء القاطع » ما دفعهم إلى الهروب والإبتعاد عنه.

وبعد ترويعه للمارة، لاذ الشاب كان تحت تأثير حبوب الهلوسة حسب من عاينه بالفرار، كما أن العناصر الأمنية ولحدود الساعة لم تُلقي القبض عليه.