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بعد الحادث الإرهابي ببرلين.. إيطاليا تشدد إجراءاتها الأمنية وتنشر سبعة آلاف عسكري في أنحاء البلاد

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 22:09 بعد الحادث الإرهابي ببرلين.. إيطاليا تشدد إجراءاتها الأمنية وتنشر سبعة آلاف عسكري في أنحاء البلاد | دولي
بعد الحادث الإرهابي ببرلين.. إيطاليا تشدد إجراءاتها الأمنية وتنشر سبعة آلاف عسكري في أنحاء البلاد
قررت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، نشر قرابة سبعة آلاف عنصر من الجيش لتعزيز الإجراءات الأمنية في كافة أنحاء البلاد، وذلك غداة واقعة الدهس التي شهدتها برلين، يوم أمس.

شوف تيفي:وكالات

قررت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، نشر قرابة سبعة آلاف عنصر من الجيش لتعزيز الإجراءات الأمنية في كافة أنحاء البلاد، وذلك غداة واقعة الدهس التي شهدتها برلين، يوم أمس.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان، صدر بمناسبة اجتماع عقدته، اليوم الثلاثاء، اللجنة القومية للنظام والأمن، المسؤولة عن تبني الإجراءات الأمنية في البلاد، بأنه "تم إصدار توجيهات لجميع قادة الشرطة والأجهزة الأمنية في إيطاليا لتعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق التي تشهد تجمعات بشرية أثناء الاحتفالات المقررة لموسم العطل المتزامن مع عطلة عيد الميلاد".

وأوضح البيان أن التوجيهات صدرت أيضا "بتشديد الرقابة الأمنية في المواقع السياحية في كافة المدن التي يتوقع أن تسجل حضورا كثيفا للزوار" خلال احتفالات عيد الميلاد.

وأضاف أنه، وفقا لتلك الإجراءات، "فقد تقرر نشر 7050 من أفراد القوات المسلحة في المدن الإيطالية حتى 31 دجنبر من العام المقبل، ضمن خطة أمنية لضمان أمن المواقع والأهداف الحساسة".

وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية، ماركو مينيتي، شدد على ضرورة "الحفاظ على أعلى درجة من التأهب في هذه الفترة، من خلال مضاعفة إجراءات المراقبة والسلامة حول الأهداف التي تعتبر الأكثر عرضة للخطر في البلاد"، مشيرا إلى أن "اللجنة القومية للنظام والأمن (تابعة لوزارة الداخلية) ستظل في حالة انعقاد دائم في سبيل تقييم أي بوادر خطر قد تطرأ".

يذكر أن واقعة الدهس، التي نفذت مساء أمس الإثنين، في أحد أسواق عيد الميلاد وسط العاصمة الألمانية برلين، أودت بحياة 12 شخصا، وإصابة 49 آخرين على الأقل، في حادثة لم تستبعد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن تكون "عملا إرهابيا"، مرجحة أن يكون منفذها طالب لجوء.

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