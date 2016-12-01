البيجيدي: المخاطر الإرهابية ناجمة عن حربي الخليج الأولى والثانية ﻿

بالتزامن مع الأحداث التي عرفتها مدينة حلب السورية، اعتبر حزب العدالة والتنمية أن التزايد المطرد في العمليات والمخاطر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، ناجم عن تدمير العراق جراء حربي

شوف تيفي

بالتزامن مع الأحداث التي عرفتها مدينة حلب السورية، اعتبر حزب العدالة والتنمية أن التزايد المطرد في العمليات والمخاطر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، ناجم عن تدمير العراق جراء حربي الخليج الأولى والثانية، وعن مواجهة الحركات المدنية المطالبة بالحرية والديمقراطية بطريقة سلمية بالقمع والعنف في سوريا، ما نتج عن ذلك من انزلاق في متاهات العنف والعنف المضاد. وأعلن الحزب في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، إدانته المطلقة لكل العمليات الإرهابية سواء ارتكبت من قبل مجموعات أو دول. واستنكر قتل المستأمنين والمعاهدين والمسالمين، وقتل الأسرى والمقاتلين المستسلمين الذين ألقوا السلاح، فضلا عن مرتادي الكنائس والمساجد والمواطنين في الشوارع والأسواق. ودعا المنتظم الدولي ودول المنطقة كل في نطاق اختصاصه إلى تحمل مسؤولياتهم في التصدي للإرهاب من خلال تجفيف العوامل المنتجة له والشروط المساهمة على نموه. مع حث المفكرين والمثقفين والسياسيين العقلاء في كل الدول والمجتمعات على إشاعة الوعي بالمخاطر التي تتهدد المجتمعات البشرية عامة والاستقرار العالمي جراء الإرهاب.