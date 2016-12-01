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شوفو شحال شدو ديال ''القرقروبي'' فدرب عمر بالبيضاء

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 21:55 شوفو شحال شدو ديال القرقروبي فدرب عمر بالبيضاء | حوادث و حقوق
شوفو شحال شدو ديال ''القرقروبي'' فدرب عمر بالبيضاء
في إطار مكافحة المخدرات، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، من حجز 31 ألف و200 قرص مخدر من نوع ''ريفوتريل'' بحوزة شخصين من ذوي السوابق القضائية.

شوف تيفي:

في إطار مكافحة المخدرات، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، من حجز 31 ألف و200 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل" بحوزة شخصين من ذوي السوابق القضائية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على متن شاحنة لنقل البضائع بمنطقة درب عمر بالدار البيضاء، قبل أن تمكن عملية التفتيش من حجز كمية الأقراص الطبية المخدرة مخبأة على متن الشاحنة، بالإضافة إلى حجز كمية من مخدر الشيرا وهواتف نقالة.

وحسب المصدر ذاته، تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف باقي شركائهما المتورطين في جلب وترويج هذه المواد المخدرة.

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شوف تيفي المغرب مخدر القرقوبي البيضاء شاحنة درب عمر

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