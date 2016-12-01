الاغتصاب يقود شخصا إلى السجن وها شحال عطاوه ﻿

أقدم شخص على فعل جرمي خطير في حق صديقته القاصر، حيث استغل علاقة الصداقة التي كانت تجمع بينهما، بعدما نزلت عليه فكرة

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أقدم شخص على فعل جرمي خطير في حق صديقته القاصر، حيث استغل علاقة الصداقة التي كانت تجمع بينهما، بعدما نزلت عليه فكرة جهنمية باستدراج صديقته إلى منزله، وهو الشيء الذي تأتى له، حيث أن ليلته لم تمر على خير، بعد أن عمل على تخدير الفتاة ما جعلها تفقد وعيها واغتصبها بعد ذلك.

وكشف مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت مؤخرا المتهم المذكور بعد الحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا، وذلك بتهمة تخدير فتاة قاصر واغتصابها، بعد شكاية لأسرة الضحية وضعتها لدى الشرطة.