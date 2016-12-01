عاجل..منفذ هجوم شاحنة برلين لم يتم اعتقاله..وهذا مصير اللاجئ الباكستاني المعتقل ﻿

قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره اليوم الثلاثاء، إن منفذ الهجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في برلين ربما لا يزال طليقا، موضحا بأن مشتبها به

"شوف تيفي"

قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره اليوم الثلاثاء، إن منفذ الهجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في برلين ربما لا يزال طليقا، موضحا بأن مشتبها به وهو لاجئ باكستاني كان قد ألقي القبض عليه للاشتباه في وجود صلة له بالجريمة أطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة، وذلك حسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية.

وأوضح وزير الداخلية بأن الشرطة لم تتبع خيطا واحدا فقط، وإنما العديد من الخيوط منذ البداية قائلا "إنه لا يزال من المؤكد أن حادث الشاحنة هو هجوم لكن الدوافع تظل غير واضحة".