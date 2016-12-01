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عاجل:بعد برلين و تركيا..اجتماعات طارئة بولايات وعمالات المملكة تحسبا لمخاطر إرهابية وهاشنو غايوقع فالفنادق و أماكن الترفيه | حوادث و حقوق

عاجل:بعد برلين و تركيا..اجتماعات طارئة بولايات وعمالات المملكة تحسبا لمخاطر إرهابية وهاشنو غايوقع

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عاجل:بعد برلين و تركيا..اجتماعات طارئة بولايات وعمالات المملكة تحسبا لمخاطر إرهابية وهاشنو غايوقع فالفنادق و أماكن الترفيه

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 20:54 عاجل:بعد برلين و تركيا..اجتماعات طارئة بولايات وعمالات المملكة تحسبا لمخاطر إرهابية وهاشنو غايوقع فالفنادق و أماكن الترفيه | حوادث و حقوق
عاجل:بعد برلين و تركيا..اجتماعات طارئة بولايات وعمالات المملكة تحسبا لمخاطر إرهابية وهاشنو غايوقع فالفنادق و أماكن الترفيه
من المرتقب أن تعرف مدن المملكة عملية إعادة انتشار قواتها الأمنية في كامل أنحاء البلاد، تحسبا لأي مخاطر إرهابية، في ظل إعلان عواصم العديد من بلدان العالم عن وجود تهديدات أمنية تزامنا مع احتفالات

شوف تيفي

من المرتقب أن تعرف مدن المملكة عملية إعادة انتشار قواتها الأمنية في كامل أنحاء البلاد، تحسبا لأي مخاطر إرهابية، في ظل إعلان عواصم العديد من بلدان العالم عن وجود تهديدات أمنية تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

ووفق مصادر موثوقة، فإن محمد حصاد، وزير الداخلية، دعا كافة الأجهزة الأمنية إلى رفع حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى،و تكثيف الوجود الميداني لوحدات أمنية من الشرطة و الدرك و القوات المساعدة في عدة شوارع رئيسية و قرب المنشآت الحساسة و المؤسسات الفندقية لتأمين البلاد خلال احتفالات العام الجديد.

و حث وزير الداخلية الولاة، و عمال الأقاليم على وضع مخططات مشتركة لحماية تنقل الأشخاص في المناطق السياحية و المؤسسات الفندقية و الترفيهية، عبر كامل التراب الوطني، مع الاعتماد على نشر أعوان السلطة و المخبرين بشكل سري في محيط المؤسسات الحيوية و الاستراتيجية و أماكن الترفيه، و إخضاع جميع الأشخاص المشكوك فيهم لإجراء التحقق من الهوية و التأكد من أنهم لا يشكلون موضوع أي بحث في حقهم، حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الأربعاء.

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