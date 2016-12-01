فاطمة وشاي تتسبب في عرقلة حلقة ''كي كنتي كي وليتي'' ﻿

صورت الفنانة الممثلة فاطمة وشاي حلقة جديدة من برنامج ''كي كنتي كي وليتي'' الذي تبثه القناة الثانية، حيث ينتظر أن يعرض في قادم الأيام.

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صورت الفنانة الممثلة فاطمة وشاي حلقة جديدة من برنامج "كي كنتي كي وليتي" الذي تبثه القناة الثانية، حيث ينتظر أن يعرض في قادم الأيام.

فاطمة وشاي الرافضة للمشاركة في برنامج "رشيد شو"، شاركت إلى جانب العديد من النجوم في حلقة جديدة من المنتظر أن تظهر جزء آخر من حياة فنانة أحبها المغاربة من خلال أدوارها الدرامية والكوميدية أحيانا.

وكشف مصدر حضر تصوير البرنامج المذكور، أن فاطمة وشاي امتنعت عن إكمال تصوير الحلقة عندما نُزع هاتف نقال أحد الحاضرين من الجمهور حينما أخذ سيلفي مع وشاي، الشيء الذي جعلها تثور وتطالب بإرجاع الهاتف لصاحبه حتى تكمل الحلقة.