بعد حصولها على عدة جوائز.. رجاء بنت الملاح تدخل برنامج ''تغريدة'' ﻿

من المنتظر أن تطل الممثلة ''نجاة بنسالم'' والملقبة برجاء بنت الملاح على برنامج ''تغريدة'' الذي تقدمه القناة الأولى، حيث علمت ''شوف تيفي'' أن القناة صورت الحلقة الخاصة بمناسبة رأس السنة الميلادية الذي

شوف تيفي

من المنتظر أن تطل الممثلة "نجاة بنسالم" والملقبة برجاء بنت الملاح على برنامج "تغريدة" الذي تقدمه القناة الأولى، حيث علمت "شوف تيفي" أن القناة صورت الحلقة الخاصة بمناسبة رأس السنة الميلادية الذي تفصلنا عنها أيام قليلة.

وجاء الاتصال برجاء بطلة فيلم "رجاء بنت الملاح" الذي حاز على جوائز عديدة من مهرجانات مغربية وعربية وأوربية، بعد أن أثارت الجدل في مهرجان مراكش الدولي للفيلم أخيرا، حيث شكل مرروها على البساط الأحمر مادة دسمة لمجموعة من وسائل الإعلام، والتي نال لباسها "القفطان والكولون" سخرية بعض الضيوف، وهو الشيء الذي أثر عليها وجعلها تخرج للإعلام وتبرر سبب لبس "الكولون"، وهو السبب الذي صدم كل من سخر من رجاء بنت الملاح، بحكم أن "الكولون" كان لباسا طبيا، بسبب وجود حديد على مستوى الأرجل، بعد حادثة تعرضت لها الفنانة في أحد الأعياد الأخيرة.