مثير وبالصورة..من جديد ..فيصل القاسم يخرج بتدوينة مزلزلة بعد اغتيال السفير الروسي: ''العالم ينقلب'' ﻿

خرج الإعلامي بقناة الجزيرة، السوري فيصل القاسم بتدوينة ثانية اعتبرها النشطاء الفايسبوكيين مزلزلة، والتي تحدث من خلالها على واقعة اغتيال السفير الروسي بتركيا.

"شوف تيفي"

خرج الإعلامي بقناة الجزيرة، السوري فيصل القاسم بتدوينة ثانية اعتبرها النشطاء الفايسبوكيين مزلزلة، والتي تحدث من خلالها على واقعة اغتيال السفير الروسي بتركيا.

وكتب القاسم " إذا ظننتم أن اغتيال السفير الروسي حدث خطير، فانتظروا الأخطر بعشرات المرات في العام الجديد..العالم ينقلب".

واعتبر العديد من النشطاء هذه التدوينة التي خرج بها فيصل القاسم خطيرة، وتوحي بأن العالم سيشهد خلال العام المقبل العديد من الأحداث المأساوية أكثر خطورة من تلك التي وقعت خلال السنوات الأخيرة عقب ما يسمى بالربيع العربي.