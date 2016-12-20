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أناقة الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك بالدارالبيضاء+صورة

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 19:45 أناقة الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك بالدارالبيضاء+صورة | بوليتيك
أناقة الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك بالدارالبيضاء+صورة
نشر سفيان البحري على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة للملك محمد السادس والتي تم التقاطها له اليوم الثلاثاء، خلال إعطائه انطلاقة تدشين ملعبين للقرب بحي سيدي عثمان بالبيضاء.

"شوف تيفي"

نشر سفيان البحري على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة للملك محمد السادس والتي تم التقاطها له اليوم الثلاثاء، خلال إعطائه انطلاقة تدشين ملعبين للقرب بحي سيدي عثمان بالبيضاء.

وفور نشر البحري لهذه الصورة، تفاعل النشطاء بشكل كبير معها، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير باللوك الذي ظهر به الملك و هو يرتدي معطفا و نظارات طبية، مؤكدين بأنه يبقى رمزا للأناقة والشباب في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كانت قد انفردت بنشر تفاصيل زيارة الملك محمد السادس إلى حي سيدي عثمان،والذي شهد اليوم الثلاثاء أجواء خاصة خلال استقبال الملك.

الملك محمد السادس

 

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