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خطير وبالصور.. حضيو راسكم:مواطن شرا زبدة من مركز التسوق "أتقداو" في البيضاء لقاها قديمة ومبدلين ليها التاريخ وها شنو وقع للطفل ديالو.. تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 19:27 خطير وبالصور.. حضيو راسكم:مواطن شرا زبدة من مركز التسوق أتقداو في البيضاء لقاها قديمة ومبدلين ليها التاريخ وها شنو وقع للطفل ديالو.. تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
خطير وبالصور.. حضيو راسكم:مواطن شرا زبدة من مركز التسوق "أتقداو" في البيضاء لقاها قديمة ومبدلين ليها التاريخ وها شنو وقع للطفل ديالو.. تفاصيل مثيرة
توصلت ''شوف تيفي'' بصور من مواطن، أوضح بأنها تعود لمنتوج ''زبدة''، قام بشرائه من المركز التجاري ''أتقداو'' الموجود على مستوى الطريق السيار بمنطقة عين السبع بالبيضاء.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بصور من مواطن، أوضح بأنها تعود لمنتوج "زبدة"، قام بشرائه من المركز التجاري "أتقداو" الموجود على مستوى الطريق السيار بمنطقة عين السبع بالبيضاء.

وقال المشتكي،إن طفله تناول القليل من هذه "الزبدة"، ليصاب بتسمم، جعله يسارع إلى نقله إلى المستشفى التي يرقد بها في الوقت الحالي.

وأكد ذات المتحدث، بأنه فحص علبة "الزبدة" وعثر على تاريخ ثاني بداخلها، يؤكد بأنها منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وختم نفس المتحدث،كلامه بالإشارة إلى أنه ربط الاتصال بمسؤولي "اتقداو" الذين حاولوا التفاوض معه، من خلال منحه مبلغا ماليا مقابل سكوته وعدم متابعتهم قضائيا، وهو ما رفضه رفضا قاطعا.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اتقداو المستشفى الزبدة عين السبع

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