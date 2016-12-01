فيديو جد خطير..شفار شدوه كيشفر البقر ربطوه وسلخوه مزيان حتا سال الدم..وهذه هي التفاصيل ﻿

نشر موقع ''البلاد''الجزائري، اليوم الثلاثاء، فيديو جد صادم، ظهر خلاله مجموعة من الجزائريين وهم يقومون بتعذيب سارق تم ضبطه متلبسا بسرقة أبقار بأحد المزارع.

"شوف تيفي"

نشر موقع "البلاد"الجزائري، اليوم الثلاثاء، فيديو جد صادم، ظهر خلاله مجموعة من الجزائريين وهم يقومون بتعذيب سارق تم ضبطه متلبسا بسرقة أبقار بأحد المزارع.

وأوضح الموقع ذاته بأن المواطنين، ظهروا في هذا الفيديو الذي تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي٬ وهم يعذبون رجلا قالوا أنه يحترف سرقة مواشي وأبقار سكان ولاية بومرداس.

وأوضح الموقع ذاته بأن الواقعة تعيد إلى الأذهان حادثة مماثلة شهدتها مدينة أقبو بولاية بجاية قبل أشهر٬ حينما أوقف مواطنون سارقا وأبرحوه ضربا وعذبوه بطريقة أثارت الكثير من الجدل.