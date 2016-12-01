 قيادي في الأحرار يفتح النار على البيجيدي و يدعو بن كيران إلى تشكيل الحكومة من الأحزاب التي أبدت موافقتها ﻿
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قيادي في الأحرار يفتح النار على البيجيدي و يدعو بن كيران إلى تشكيل الحكومة من الأحزاب التي أبدت موافقتها

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 19:01 قيادي في الأحرار يفتح النار على البيجيدي و يدعو بن كيران إلى تشكيل الحكومة من الأحزاب التي أبدت موافقتها | بوليتيك
قيادي في الأحرار يفتح النار على البيجيدي و يدعو بن كيران إلى تشكيل الحكومة من الأحزاب التي أبدت موافقتها
فتح مصطفى بايتاس النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار النار على حزب العدالة والتنمية، وأكد أن ''أصواتا حاولت من داخل البيجيدي إقحام الأحرار في مسؤولية تعثر تشكيل التحالف الحكومي.

شوف تيفي

فتح مصطفى بايتاس النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار النار على حزب العدالة والتنمية، وأكد أن "أصواتا حاولت من داخل البيجيدي إقحام الأحرار في مسؤولية تعثر تشكيل التحالف الحكومي.

مضيفا أن الأحرار متشبث بموقف سياسي واضح كشرط وحيد لدخول الحكومة" حسب تعبيره، واستنكر بايتاس ما اعتبره "إثارة لإسم الحزب في كل مناسبة وبدون مبرر٬ تنم عن رغبة في تجاهل الواجبات الدستورية والقانونية لتشكيل التحالف الحكومي٬ التي توجب على رئيس الحكومة أن يقوم بتشكيل الحكومة بناء على مبدأ المفاوضات مع جميع الأحزاب٬ وليس فرض بعضها٬ وتعجيز الآخرين بشروط لا يمكن أن تقبلها أحزاب اختارت مبدأ التماسك والإنسجام كشرط أساسي لدخول الحكومة". وأضاف أن "حزب التجمع الوطني للأحرار يرفض المشاركة في حكومة يجهل طريقة اشتغالها...ونوايا مكونات تحالفها...". واعتبر أن الهجمات على حزب الحمامة تهدف إلى "التشويش"، ودعا رئيس الحكومة وحزبه المتصدر للانتخابات إلى "تشكيل الحكومة وفق ما يجده مناسبا٬ ووفق صلاحياته التي يتيحها الدستور٬ وله من الأحزاب ما يكفي لتشكيل التحالف " في إشارة واضحة إلى الاحزاب التي أعلنت موافقتها على المشاركة في الحكومة.

وهي حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.

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