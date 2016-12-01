حصاد يدعو إلى تقديم خدمات للمواطنين في مستوى عال وفق معايير ومواصفات دولية ﻿

أكد محمد حصاد وزير الداخلية خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية للجمع العام لـ ''الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات''، المنعقد اليوم

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أكد محمد حصاد وزير الداخلية خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية للجمع العام لـ "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات"، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أن "النهوض بدور الجماعات الترابية وجعله مواكبا لمختلف التطورات التي تعيشها المملكة، هو جزء لا يتجزأ من مسار الإصلاحات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأوضح أن "رهانات الإصلاح ملقاة على عاتق الجميع، لاسيما أمام التحديات الكبيرة المطروحة في الميدان، وتتطلب من المنتخبين مضاعفة الجهود من أجل النهوض بالممارسة الجماعية وتقديم خدمات للمواطنين في مستوى عال ووفق معايير ومواصفات دولية، في توظيف جيد لمختلف الصلاحيات القانونية والموارد المالية وآليات التنفيذ الموضوعة رهن إشارتهم" ودعا حصاد "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات" إلى "الانخراط بقوة في الرؤية الملكية السديدة التي جعلت من التعاون مع دول القارة الإفريقية خيارا استراتيجيا يهدف إلى إعطاء التعاون جنوب-جنوب مدلوله الحقيقي القائم على تبادل الخبرات في مختلف مجالات التنمية".

كما تناول الكلمة في نفس الجلسة الافتتاحية، امحند العنصر بصفته رئيسا لـ " جمعية الجهات المغربية" وشدد على "أهمية التعاون اللا ممركز، مستعرضا الأدوار المتعددة للجمعية والمتمثلة أساسا في التكوين والمساندة، والدبلوماسية، إلى جانب القيام بالدراسات" ونوه العنصر بـ "التنسيق والتعاون القائم مع الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، والذي تجسد من خلال المشاركة في عدة لقاءات، أهمها مؤتمر كوب 22 وكذا منتدى التعاون اللا ممركز بين المغرب و فرنسا، معربا عن تطلعه إلى إحياء جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم حتى يشمل التنسيق جميع مستويات الجماعات الترابية".

من جانبه، أبرز فؤاد العماري الرئيس السابق لـ "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في مداخلته أن" الجمعية تعد مخاطبا أساسيا ومهما بالنسبة لمؤسسات الدولة وبالنسبة للحكومة والمنظمات الدولية، وأن التفاف المنتخبين المغاربة ورؤساء الجماعات حولها يكتسي أهمية كبيرة ، إذ أن من خلالها سيكون لمختلف المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية مخاطب واضح يمثل المنتخبين المغاربة".