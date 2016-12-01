 حصاد يدعو إلى تقديم خدمات للمواطنين في مستوى عال وفق معايير ومواصفات دولية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أناقة الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك بالدارالبيضاء+صورة | بوليتيك

أناقة الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك بالدارالبيضاء+صورة

خطير وبالصور.. حضيو راسكم:مواطن شرا زبدة من مركز التسوق أتقداو في البيضاء لقاها قديمة ومبدلين ليها التاريخ وها شنو وقع للطفل ديالو.. تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. حضيو راسكم:مواطن شرا زبدة من مركز التسوق "أتقداو" في البيضاء لقاها قديمة ومبدلين

فيديو جد خطير..شفار شدوه كيشفر البقر ربطوه وسلخوه مزيان حتا سال الدم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شفار شدوه كيشفر البقر ربطوه وسلخوه مزيان حتا سال الدم..وهذه هي التفاصيل

قيادي في الأحرار يفتح النار على البيجيدي و يدعو بن كيران إلى تشكيل الحكومة من الأحزاب التي أبدت موافقتها | بوليتيك

قيادي في الأحرار يفتح النار على البيجيدي و يدعو بن كيران إلى تشكيل الحكومة من الأحزاب التي أبدت

حصاد يدعو إلى تقديم خدمات للمواطنين في مستوى عال وفق معايير ومواصفات دولية | بوليتيك

حصاد يدعو إلى تقديم خدمات للمواطنين في مستوى عال وفق معايير ومواصفات دولية

عاجل.. النمسا توقف لاجئا مغربيا يشتبه بأنه خطط لاعتداءات خلال أعياد الميلاد | دولي

عاجل.. النمسا توقف لاجئا مغربيا يشتبه بأنه خطط لاعتداءات خلال أعياد الميلاد

مشاو فيها.. ها شحال عطاو لفتاتين حاولوا ابتزاز خليجيين | حوادث و حقوق

مشاو فيها.. ها شحال عطاو لفتاتين حاولوا ابتزاز خليجيين

خطير وصادم.. عصابة من 5 نساء تبيع الرضع بفاس من بنيهن سيدة حامل كانت تستعد لبيع جنينها.. وها بشحال | حوادث و حقوق

خطير وصادم.. عصابة من 5 نساء تبيع الرضع بفاس من بنيهن سيدة حامل كانت تستعد لبيع جنينها.. وها بشحال

سار للمغاربة..كورنيش عين الذئاب بالدار البيضاء في حلة جديدة | مجتمع

سار للمغاربة..كورنيش عين الذئاب بالدار البيضاء في حلة جديدة

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

حصاد يدعو إلى تقديم خدمات للمواطنين في مستوى عال وفق معايير ومواصفات دولية

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 18:51 حصاد يدعو إلى تقديم خدمات للمواطنين في مستوى عال وفق معايير ومواصفات دولية | بوليتيك
حصاد يدعو إلى تقديم خدمات للمواطنين في مستوى عال وفق معايير ومواصفات دولية
أكد محمد حصاد وزير الداخلية خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية للجمع العام لـ ''الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات''، المنعقد اليوم

شوف تيفي

أكد محمد حصاد وزير الداخلية خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية للجمع العام لـ "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات"، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أن "النهوض بدور الجماعات الترابية وجعله مواكبا لمختلف التطورات التي تعيشها المملكة، هو جزء لا يتجزأ من مسار الإصلاحات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأوضح أن "رهانات الإصلاح ملقاة على عاتق الجميع، لاسيما أمام التحديات الكبيرة المطروحة في الميدان، وتتطلب من المنتخبين مضاعفة الجهود من أجل النهوض بالممارسة الجماعية وتقديم خدمات للمواطنين في مستوى عال ووفق معايير ومواصفات دولية، في توظيف جيد لمختلف الصلاحيات القانونية والموارد المالية وآليات التنفيذ الموضوعة رهن إشارتهم" ودعا حصاد "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات" إلى "الانخراط بقوة في الرؤية الملكية السديدة التي جعلت من التعاون مع دول القارة الإفريقية خيارا استراتيجيا يهدف إلى إعطاء التعاون جنوب-جنوب مدلوله الحقيقي القائم على تبادل الخبرات في مختلف مجالات التنمية".

كما تناول الكلمة في نفس الجلسة الافتتاحية، امحند العنصر بصفته رئيسا لـ " جمعية الجهات المغربية" وشدد على "أهمية التعاون اللا ممركز، مستعرضا الأدوار المتعددة للجمعية والمتمثلة أساسا في التكوين والمساندة، والدبلوماسية، إلى جانب القيام بالدراسات" ونوه العنصر بـ "التنسيق والتعاون القائم مع الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، والذي تجسد من خلال المشاركة في عدة لقاءات، أهمها مؤتمر كوب 22 وكذا منتدى التعاون اللا ممركز بين المغرب و فرنسا، معربا عن تطلعه إلى إحياء جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم حتى يشمل التنسيق جميع مستويات الجماعات الترابية".

من جانبه، أبرز فؤاد العماري الرئيس السابق لـ "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في مداخلته أن" الجمعية تعد مخاطبا أساسيا ومهما بالنسبة لمؤسسات الدولة وبالنسبة للحكومة والمنظمات الدولية، وأن التفاف المنتخبين المغاربة ورؤساء الجماعات حولها يكتسي أهمية كبيرة ، إذ أن من خلالها سيكون لمختلف المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية مخاطب واضح يمثل المنتخبين المغاربة".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

كلمة حصاد وزير الداخلية اجتماع رؤساء الجماعات الدار البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أناقة الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك بالدارالبيضاء+صورة | بوليتيك

أناقة الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك بالدارالبيضاء+صورة

قيادي في الأحرار يفتح النار على البيجيدي و يدعو بن كيران إلى تشكيل الحكومة من الأحزاب التي أبدت موافقتها | بوليتيك

قيادي في الأحرار يفتح النار على البيجيدي و يدعو بن كيران إلى تشكيل الحكومة من الأحزاب التي أبدت موافقتها

بودرا القيادي في البام على رأس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات خلفا للعماري | بوليتيك

بودرا القيادي في البام على رأس ''الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات'' خلفا للعماري

الملك يعطي انطلاقة أشغال تهيئة 17 ملعبا رياضيا للقرب بعمالة مقاطعات مولاي رشيد+صور | بوليتيك

الملك يعطي انطلاقة أشغال تهيئة 17 ملعبا رياضيا للقرب بعمالة مقاطعات مولاي رشيد+صور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الطب النفسي للمارس العام محمور دورة تكوينية بالدار البيضاء | روبورتاج
منذ 2 دقائق

الطب النفسي للمارس العام محمور دورة تكوينية بالدار البيضاء

مع ارتفاع أثمنة الخضر..شحال كتكلف المغاربةالقفة اليومية..أجيو كتاشفو معانا شحال (فيديو) | روبورتاج

مع ارتفاع أثمنة الخضر..شحال كتكلف المغاربة''القفة'' اليومية..أجيو كتاشفو معانا شحال (فيديو)

البيجيدي ينسحب من اجتماع رؤساء مجالس الجماعات و الأزمي يخرج غاضبا..هاذ الجمعية لا تلزمنا في شيء حيث مكيخدموش بالمنطق وعندهم غير التحكم | بــووز

البيجيدي ينسحب من اجتماع رؤساء مجالس الجماعات و الأزمي يخرج غاضبا..هاذ الجمعية لا تلزمنا في شيء حيث مكيخدموش بالمنطق وعندهم غير التحكم

الناصري يُفجرها:مهرجان الفيلم بمراكش مبقاوش كيعرضو عليا و كيقول المثال الخيل مربوطة و الحمير كتبورد | بــووز

الناصري يُفجرها:مهرجان الفيلم بمراكش مبقاوش كيعرضو عليا و كيقول المثال'' الخيل مربوطة و الحمير كتبورد''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أناقة الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك بالدارالبيضاء+صورة | بوليتيك
منذ 10 دقائق

أناقة الملك محمد السادس تشعل الفايسبوك بالدارالبيضاء+صورة

خطير وبالصور.. حضيو راسكم:مواطن شرا زبدة من مركز التسوق أتقداو في البيضاء لقاها قديمة ومبدلين ليها التاريخ وها شنو وقع للطفل ديالو.. تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. حضيو راسكم:مواطن شرا زبدة من مركز التسوق "أتقداو" في البيضاء لقاها قديمة ومبدلين

فيديو جد خطير..شفار شدوه كيشفر البقر ربطوه وسلخوه مزيان حتا سال الدم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شفار شدوه كيشفر البقر ربطوه وسلخوه مزيان حتا سال الدم..وهذه هي التفاصيل

قيادي في الأحرار يفتح النار على البيجيدي و يدعو بن كيران إلى تشكيل الحكومة من الأحزاب التي أبدت موافقتها | بوليتيك

قيادي في الأحرار يفتح النار على البيجيدي و يدعو بن كيران إلى تشكيل الحكومة من الأحزاب التي أبدت

﻿ ﻿
اليوم 18:45 GMT

عاجل.. النمسا توقف لاجئا مغربيا يشتبه بأنه خطط لاعتداءات خلال أعياد الميلاد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.