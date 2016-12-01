عاجل.. النمسا توقف لاجئا مغربيا يشتبه بأنه خطط لاعتداءات خلال أعياد الميلاد ﻿

أعلنت نيابة سالزبورغ،اليوم الثلاثاء أن لاجئا مغربيا يبلغ من العمر 25 عاما، اعتقل في النمسا ووضع قيد التوقيف للاشتباه بنيته تنفيذ اعتداءات خلال أعياد نهاية السنة.

"شوف تيفي"

أعلنت نيابة سالزبورغ،اليوم الثلاثاء أن لاجئا مغربيا يبلغ من العمر 25 عاما، اعتقل في النمسا ووضع قيد التوقيف للاشتباه بنيته تنفيذ اعتداءات خلال أعياد نهاية السنة.

وحسب وكالة فرانس بريس، فإن المغربي أوقف من جانب القوات الخاصة في مركز إيواء للاجئين في فوشل الواقعة في منطقة جبال الألب النمسوية على مقربة من الحدود الألمانية.

وأوضحت الوكالة الفرنسية بأن النيابة، قالت في بيان "يشتبه بأنه شارك في منظمة إرهابية".

وأشارت النيابة إلى أن عملية الدهم التي جرت في مركز الإيواء مكنت من ضبط تجهيزات الكترونية و"أكثر من ثمانية الاف يورو" من دون العثور على أي معدات يمكن استخدامها في تنفيذ اعتداء.