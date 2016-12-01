مشاو فيها.. ها شحال عطاو لفتاتين حاولوا ابتزاز خليجيين ﻿

مازالت ظاهرة الابتزاز ترخي بظلالها على مجموعة من القضايا المعروضة أمام مختلف المحاكم في المغرب، حيث عرفت محكمة عين السبع مؤخرا

شوف تيفي

مازالت ظاهرة الابتزاز ترخي بظلالها على مجموعة من القضايا المعروضة أمام مختلف المحاكم في المغرب، حيث عرفت محكمة عين السبع مؤخرا الحكم على فتاتين تورطا في ابتزاز مواطنين خليجيين.

وكشف مصدر من هيئة المحاماة أن الفتاتين حكم عليهما بسنة سجنا نافذا، بسبب ابتزازهما للخليجيين بالمال مقابل عدم نشر فيديوهات تهمهم تم تصويرها عبر غرف الدردشة.



