انفراد.. من مصدر قريب من محامي لورا بريول: الفرنسية لن تحضر جلسة محاكمة سعد المجرد وهذا ما قررت القيام به..وهذه هي التفاصيل ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت ''شوف تيفي''من مصدر ها الموثوق ، أن الفتاة الفرنسية التي تتهمه بالاغتصاب والتعنيف الجسدي، لن تحضر الجلسة التي من المحتمل أن تنعقد الجمعة المقبل.

"شوف تيفي"

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت "شوف تيفي"من مصدر ها الموثوق ، أن الفتاة الفرنسية التي تتهمه بالاغتصاب والتعنيف الجسدي، لن تحضر الجلسة التي من المحتمل أن تنعقد الجمعة المقبل.

وحسب مصدر "شوف تيفي" القريب من محامي الفتاة الفرنسية فإن هذه الأخيرة لن تحضر الجلسة، ومن المحتمل أن تقدم شهادة طبية أخرى تبرر من خلالها السبب الذي دفعها للتخلف عن حضور الجلسة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الفتاة الفرنسية وإلى حدود اللحظة لم تتنازل عن القضية ولا تنوي القيام بهذه الخطوة، نافيا في الوقت ذاته أن يكون القضاء الفرنسي قد أعلن تنازل "لورا بريول" عن اتهامها للمجرد بالاغتصاب بسب تخلفها عن حضور الجلسات.