بودرا القيادي في البام على رأس ''الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات'' خلفا للعماري ﻿

انعقد اليوم الثلاثاء الجمع العام لـ ''الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات''، حيث تم انتخاب محمد بودرا القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة

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انعقد اليوم الثلاثاء الجمع العام لـ "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات"، حيث تم انتخاب محمد بودرا القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس البلدي للحسيمة رئيسا، خلفا لفؤاد العماري الرئيس السابق والقيادي بنفس الحزب. وجاء انتخاب بودرا بالإجماع رغم محاولات بعض الجهات التأثير على الجمع العام خلافا لما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية. ويعتبر بودرا صاحب تجربة ميدانية طويلة في التسيير الجماعي، حيث انتخب بين 2003 و 2009 رئيسا لبلدية الحسيمة، ثم انتخب في ذات المنصب للفترة بين 2015 و 2021، كما انتخب في سنة 2013 رئيسا للمجلس السياسي للجنة المتوسطية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بمارسيليا الفرنسية.