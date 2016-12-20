عاجل:الموت يخطف أبرز الفنانين التشكليين المغاربة ﻿

توفي الفنان التشكيلي المغربي عبد اللطيف الزين، اليوم الثلاثاء، بمدينة المحمدية عن عمر يناهز 76 سنة، وفق ما علم لدى أقارب الراحل.

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توفي الفنان التشكيلي المغربي عبد اللطيف الزين، اليوم الثلاثاء، بمدينة المحمدية عن عمر يناهز 76 سنة، وفق ما علم لدى أقارب الراحل.

وتابع الراحل، المزداد سنة 1940 بمراكش، دراسته بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء، ثم المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة بباريس. وفي سنة 1963، شارك في معرض "ألفا سنة من الفن بالمغرب" نظم برواق شاربونتيي في باريس، قبل أن يعرض لوحاته بعد ذلك في المغرب والخارج.

وفي سنة 1990، أسس الفنان التشكيلي فضاء "ترانس آر"، للقاء بين الموسيقى والرقص والغناء والرسم، قبل أن يصبح خبيرا لدى المحاكم في الفنون الجميلة.

وكان الراحل عبد اللطيف الزين الرئيس المؤسس للجمعية الوطنية للفنانين التشكيليين والرئيس المؤسس لنقابة الفنانين التشكيليين المغاربة.

وعرف الفنان الراحل، الذي يعد من قيدومي الفن التشكيلي بالمغرب، بأعماله المتسمة ببعدها التعبيري، والتي تستمد تيماتها على الخصوص من الفضاءات والفولكلور المغربي.