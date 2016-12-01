عاجل..العائلة الملكية تفقد أحد أقربائها.. وهذه هي التفاصيل ﻿

''شوف تيفي''
فارق مولاي المهدي العلوي بن مولاي إدريس، إبن عم الملك الراحل الحسن الثاني، الحياة بأحد مستشفيات مدينة الرباط، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''كيش 24'' المراكشي اليوم الثلاثاء.
وأوضح المصدر ذاته بأن الراحل، سيتم نقل جثمانه إلى إقامته بممر النخيل بمراكش، دون أن يحدد زمان ومكان دفنه.
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