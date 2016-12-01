هذا ما قاله الملك محمد السادس للرئيس الروسي فلادمير بوتين عقب اغتيال السفير الروسي بتركيا ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، على إثر الاعتداء الإجرامي المقيت الذي استهدف سفير روسيا في العاصمة التركية أنقرة.

''شوف تيفي''+''وم ع''



بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، على إثر الاعتداء الإجرامي المقيت الذي استهدف سفير روسيا في العاصمة التركية أنقرة.

وقال الملك، في هذه البرقية، ''لقد تلقيت ببالغ التأثر وشديد الاستنكار، نبأ الاعتداء الإجرامي المقيت الذي راح ضحيته سفير بلدكم الصديق في العاصمة التركية أنقرة، أندريه كارلوف، في انتهاك شنيع ومرفوض للقيم والأخلاق الإنسانية''.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، باسمه شخصيا وباسم المملكة المغربية، عن إدانته القوية لهذا العمل الإرهابي الآثم، وعن شجبه الشديد للإرهاب بكل أشكاله.

وعبر الملك للرئيس الروسي، ومن خلاله إلى عائلة الفقيد والشعب الروسي الصديق، عن أحر التعازي وأصدق عبارات المواساة، سائلا الله تعالى أن يلهمه وذوي الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.