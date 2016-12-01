عاجل قريبا: هذا هو موعد البث في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد ﻿

كما سبق وأشارت لذلك ''شوف تيفي''، في خبر حصري، ينتظر أن يبث قاضي قصر العدالة بباريس يوم الجمعة 23 دجنبر الجاري، في طلب الاستئناف الذي تقدم به دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة

شوف تيفي:

كما سبق وأشارت لذلك ''شوف تيفي''، في خبر حصري، ينتظر أن يبث قاضي قصر العدالة بباريس يوم الجمعة 23 دجنبر الجاري، في طلب الاستئناف الذي تقدم به دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

و قد طالب دفاع المجرد، من قاضي التحقيق بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت مع ضمانات الحضور،حسب مصادرنا.

و يتابع سعد لمجرد بفرنسا،بتهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' بعد اعتقاله في أكتوبر الماضي.





