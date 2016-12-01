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عاجل:هذا ما وقع للزوج الذي قتل زوجته بـ''مقص'' بالدار البيضاء

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 15:04 عاجل:هذا ما وقع للزوج الذي قتل زوجته بـمقص بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل:هذا ما وقع للزوج الذي قتل زوجته بـ''مقص'' بالدار البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن الزوج الذي قتل زوجته من غير قصد بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء نهاية هذا الأسبوع، أصيب بصدمة بعدما أجهز على زوجته بآلة حادة (مقص).

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' أن الزوج الذي قتل زوجته من غير قصد بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء نهاية هذا الأسبوع، أصيب بصدمة بعدما أجهز على زوجته بآلة حادة (مقص).

و قد اتصل الجيران مباشرة بعائلة الزوج الذي يبلغ من العمر 30 سنة،حيث وجدوه مصدوما رفقة ابنه الذي يبلغ سنة،وسط دماء الزوجة الشابة

و قالت مصادرنا،إن العائلة نقلت الزوج إلى الدائرة الأمنية خوفا عليه من عائلة الضحية.

و تعود فصول الجريمة، حسب مصادر مقربة من عائلة الزوجة، عندما دخل الزوجين في نقاش حاد لتتطور الأمور بعد ذلك إلى مشادات، حيث أجهز الزوج البالغ من العمر 30 سنة، على زوجته الشابة بألة حادة(مقص).

و قد وُريت الزوجة الثرى يوم أمس الإثنين بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء، فيما تمكنت المصالح الأمنية من توقيف الزوج القاتل الذي اعترف بالمنسوب إليه.


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