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عاجل..نايضة بين دواوير في قلعة السراغنة بسبب قطعة أرضية.. وها شنو واقع+صور

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 14:58 عاجل..نايضة بين دواوير في قلعة السراغنة بسبب قطعة أرضية.. وها شنو واقع+صور | مجتمع
عاجل..نايضة بين دواوير في قلعة السراغنة بسبب قطعة أرضية.. وها شنو واقع+صور
علمت ''شوف تيفي'' بأن أكثر من ألف شخص، بقلعة السراغنة نظموا اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية صوب قطعة أرضية تفصل بين دوار الحلايش ودوار السبت ودوارة الكنادة ودوار سفيان ودوار الزرق.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن أكثر من ألف شخص، بقلعة السراغنة نظموا اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية صوب قطعة أرضية تفصل بين دوار الحلايش ودوار السبت ودوارة الكنادة ودوار سفيان ودوار الزرق.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الدواوير '' الحلايش والسبت والكنادة وسفيان''، خرجوا في هذه المسيرة بالجرارات والدراجات النارية رافعين مجموعة من الشعارات الرافضة لمنح عمالة قلعة السراغنة قطعة أرضية كانوا يستغلونها منذ سنة 1928، لصالح دوار ''الزرق''.
وأوضح المصدر ذاته بأن المحتجين الذين أكدوا توفرهم على وثائق تثبت أحقيتهم في استغلال الأرض، أكدوا بأن المسيرة الثانية ستكون صوب مدينة الرباط في حل عدم الاستجابة لمطلبهم المتعلق بمنحهم ملكية القطعة الأرضية.
نايضة بين دواوير في قلعة السراغنة بسبب قطعة أرضية.. وها شنو واقع+صورنايضة بين دواوير في قلعة السراغنة بسبب قطعة أرضية.. وها شنو واقع+صورنايضة بين دواوير في قلعة السراغنة بسبب قطعة أرضية.. وها شنو واقع+صورنايضة بين دواوير في قلعة السراغنة بسبب قطعة أرضية.. وها شنو واقع+صورنايضة بين دواوير في قلعة السراغنة بسبب قطعة أرضية.. وها شنو واقع+صورنايضة بين دواوير في قلعة السراغنة بسبب قطعة أرضية.. وها شنو واقع+صور

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