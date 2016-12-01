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تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى عملية دهس شاحنة لمواطنين أبرياء بأحد الأسواق ببرلين | دولي

تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى عملية دهس شاحنة لمواطنين أبرياء بأحد الأسواق ببرلين

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تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى عملية دهس شاحنة لمواطنين أبرياء بأحد الأسواق ببرلين

بتاريــخ : 20 دجنبر 2016 / 14:53 تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى عملية دهس شاحنة لمواطنين أبرياء بأحد الأسواق ببرلين | دولي
تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى عملية دهس شاحنة لمواطنين أبرياء بأحد الأسواق ببرلين
أكد وزير الداخلية الألماني أن عملية الدهس التي نفدتها شاحنة ببرلين ليلة البارحة الإثنين 19 دجنبر 2016 والتي خلفت 12 قتيلا و48 جريحا تبناها تنظيم الدولة الإسلامية « داعش ».

شوف تيفي

 أكد وزير الداخلية الألماني أن عملية الدهس التي نفدتها شاحنة ببرلين ليلة البارحة الإثنين 19 دجنبر 2016 والتي خلفت 12 قتيلا و48 جريحا تبناها تنظيم الدولة الإسلامية « داعش ».

 وقالت إحدى الإذاعات الألمانية أن داعش أعلن مسؤوليته عن العملية المميتة، كما أن الشرطة أفادت أن عدد القتلى عرف ارتفاعا بسبب تأثرهم بالإصابات البليغة التي تعرضوا لها جراء الحادث.

 هذا وقد اقتحمت شاحنة كبيرة ليلة أمس أحد أسواق أعياد الميلاد ''الكريسماس'' بالعاصمة برلين، وسط دهشة وهلع الحاضرين، لتحُل عددا كبير من سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفى من أجل تقديم الإسعافات الأولية.

 

 

 

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تنظيم الدولة الإسلامية عملية دهس برلين شوف تيفي

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